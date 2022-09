Deutsche Reiterjugend trotzt Schlechtwetter in Verden

Teilen

Brianne Beerbaum und Carlucci qualifizierten sich für das Finale und kamen am Ende auf Rang 19 in der Gesamtwertung. © KaSchek

Nach den Deutschen Jugendmeisterschaften in der Dressur wurden auf dem Turniergelände an der Lindhooperstraße in Verden nun auch die Titelträger im Springen gesucht. In den Altersklassen Pony, Children, Junge Reiter und Junioren kämpften mehr als 400 Nachwuchstalente um den Sieg. Der Kreis Verden wurde dabei von Isalie Baumgart und Brianne Beerbaum vertreten, die beide für den RV Aller-Weser bei den Children an den Start gingen.

Verden – Nach der ersten Wertungsprüfung, einem M*-Springen, das am Freitag ausgetragen wurde, blieben beide Reiterinnen noch fehlerfrei. So belegte Isalie Baumgart auf der erst siebenjährigen Holsteiner Stute Hamburg (Cannavaru x MV Acord) Platz 17, während Brianne Beerbaum im Sattel von Carlucci, einem 16-jährigen Holsteiner Wallach von Calido, die Prüfung auf Platz 19 abschloss. Isalie Baumgart, die mit Hamburg eines der jüngsten Pferde dieses Wettbewerbs präsentiert hatte, trat am Samstag nicht im zweiten Umlauf an. Brianne Beerbaum und Carlucci kassierten auf M*-Level einen Zeitfehler, qualifizierten sich aber trotzdem für das Finale am Sonntag, das auf demselben Niveau und in dem sie leider im ersten Durchgang aufgrund eines Abwurfs auf vier Fehlerpunkte kamen. Am Ende sprang für das Duo Rang 19 der Gesamtwertung raus. Es siegte Carlotta Merschformann mit Corella (Colestus x MV Cambridge, einer achtjährigen Oldenburger Stute, für den RV Nottuln und den Landesverband Westfalen vor Ava Ferch mit Quintessa Lox und Vieca Sofie Bade auf Chades of Grey.

Aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse mit Hagel und Starkregen mussten die Wettbewerbe kurz nach dem Finale der Children abgebrochen werden. Die Meister in der Klasse der Junge Reiter wurden anhand der Gesamtwertung ermittelt, die die Tabelle nach der zweiten Wertungsprüfung am Samstag ergeben hatte.

Für die Junioren ging es nach dem dritten Umlauf zur Meisterehrung. Bei den Jungen Reitern war es Clara Blau, die für den Landesverband Weser-Ems am Ende die Nase vorn hatte. Die Reiterin, die aus der Nähe von Osnabrück kommt und für den RUFV Rulle reitet, lag nach zwei Durchgängen mit ihrem 11-jährigen Wallach Paul auf Platz eins. Damit verwies sie auch Titelverteidigerin und Verbandskollegin Henrike Ostermann vom RuFV Löningen-Böen-Brunnen mit Balougrana auf den Ehrenrang. Bronze ging an Lea-Sophie Gut (RV Sulmingen) auf Canturia, die für Baden-Württemberg gestartet waren.

Bei den Junioren war es erneut Familie Merschformann, die Grund zum Jubeln hatte. Carlottas Cousin Max Merschformann holte im Sattel von Stroller, einem 13-jährigen Westfalen von Diagonal, die Goldmedaille. Gemeinsam mit dem Hengst vertrat auch dieser Deutsche Meister den Verband Weser-Ems. „Das ist was ganz Besonderes und ich kann immer noch nicht glauben, dass ich das echt gewonnen habe“, strahlte Max Merschformann im Anschluss. Silber ging an Lisa Marie Funke (Weser-Ems) aus Visbek auf Limbarto vor Magnus Schmidt mit Miss Balou, der für den Landesverband Sachsen-Anhalt und und den PSV Domstadt Naumburg reitet.

Bei den Ponys wurden die Meister schon am Samstag beziehungsweise am frühen Sonntagmorgen vor dem Wetterumschwung geehrt. Hier war es Jolie Marie Kühner, die für den RA München und den Landesverband Bayern an den Start gegangen war. Auf ihrem Ponyhengst Del Piero (Dexter Leam Pondi x MV The Braes My Mobility) fegte sie nicht nur fehlerfrei durch das Finale auf M**-Niveau, sondern blieb auch rund vier Sekunden schneller als die Konkurrenz. Den Sieg in der Pony-Tour holte sich Emma Hertz-Eichenrode (RV Meitze) mit der Stute Veni Vidi Vici.

Trotz des schlechten Wetters war die Stimmung auf dem Turniergelände einwandfrei. Neben den Landesverbandsflaggen, die zu Ehren der Medaillengewinner geschwenkt wurden, gab es auch jede Menge Applaus seitens der zahlreichen Zuschauer. „Ich finde es beeindruckend, dass alles, was im Jugendreitsport Rang und Namen hat, hier war – auch internationale Trainer. Der neue Platz kommt gut an, ganz gleich, mit wem man gesprochen hat“, freute sich so auch Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann über das gelungene Turnier.