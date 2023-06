5:4 – Detlef Meyer avanciert zum Bassener Ü50-Pokalhelden

Von: Matthias Freese

Ausgelassen bejubelten die Ü50-Kicker des TSV Bassen den Pokaltriumph im Finale gegen Reeßum. © Freese

Die Ü50-Kicker des TSV Bassen behaupten sich im Pokalfinale gegen die SG Reeßum mit 5:4 nach Elfmeterschießen.

Quelkhorn – Die Mitspieler wussten nicht, wem sie zuerst in die Arme fallen sollten, also teilten sie sich auf: Einige Fußballer des TSV Bassen liefen jubelnd zum letzten Schützen Siegfried Marohn, einige wiederum zu Torwart Detlef Meyer, der den 5:4 (1:1/0:1)-Sieg im Elfmeterschießen des Ü 50-Pokalfinales gegen die SG Reeßum mit zwei gehaltenen Bällen erst möglich gemacht hatte. Dabei hatten die Reeßumer bis sieben Minuten vor dem Abpfiff bereits wie der Sieger auf dem Sportplatz in Quelkhorn ausgesehen. „Es hat nicht sollen sein“, kommentierte der unterlegene Mittelfeldspieler Marc Terborg die Niederlage und gestand angesichts der Temperaturen: „Ich bin platt.“

Bassens Torhüter erst zum Elfmeterschießen eingewechselt

Der Matchwinner hatte dabei nicht eine Minute der regulären Spielzeit absolviert: Keeper Meyer war erst zum Elfmeterschießen für Jörn Rathjen eingewechselt worden. „Ich hätte nicht von Anfang an spielen können, weil ich tierische Rückenprobleme habe“, klärte Meyer auf und nannte den Wechsel – eine Idee von Mitspieler Marohn – „einfach Zocken. Vielleicht schießt man mich ja auf der Flucht an.“ Ein cleverer Schachzug, denn der hochklassig erfahrene Schlussmann, eigentlich Fußball-Boss des TV Oyten, hielt die Elfmeter von Enno Koslowsky und Reiner Windeler. Jens Gröger, Terborg und der ganz kurzfristig nachnominierte Nils Rehra in seinem ersten Spiel „seit fünf Jahren“ waren für Reeßum erfolgreich. Aufseiten der Bassener traf Kapitän Oliver Grashoff die Latte, Frank Weiß, Kay Wiechert, Mike Hertes und Marohn verwandelten gegen Torwart Michael Winter.

Frank Kosakewitz gelingt der späte Ausgleich

Reeßum war nach der verpassten Meisterschaft auf dem besten Weg, die Saison versöhnlich zu beenden, „wir hätten nur unsere Chancen in der ersten Halbzeit reinmachen müssen“, wusste Hildebrand um das Übergewicht. „Und wir hätten den Konter setzen müssen“, meinte Marc Terborg, der in der 32. Minute den Führungstreffer erzielt hatte – ebenfalls vom Punkt, nachdem Koslowsky gegen Michael Sandmann zu Boden gegangen war. Koslowsky hatte zuvor per Fallrückzieher den Pfosten getroffen (15.), Alexander Horn nach der Pause aussichtsreich vergeben (41.).

Während die Kräfte bei Reeßum schwanden, kam Bassen ins Spiel und letztlich zum nicht unverdienten Ausgleich. Reeßums Keeper Winter klärte eine Flanke von Wiechert, der Ball landete vor den Füßen von Frank Kosakewitz – 1:1 (63.). Den Rest erledigte Keeper Meyer.