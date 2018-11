Desaströse erste Hälfte beim 25:34

Verden - Im dritten Heimspiel in Serie setzte es für Handball-Landesligist HSG Verden-Aller die zweite Niederlage. Entscheidend für das deutliche 25:34 (9:19) gegen die HSG Delmenhorst II war eine desaströse erste Halbzeit. Nach dem Wechsel wurde es zwar etwas besser, doch die 9:19-Hypothek war einfach zu groß.

„Die erste Hälfte haben wir komplett verpennt. Danach wurde es dann mit einigen kleineren Abstrichen zumindest etwas besser“, war Verden-Allers Trainer Sascha Kunze natürlich alles andere als begeistert. Bereits in der fünften Minute sahen sich die Gastgeber einem 1:6 gegenüber. Beim 3:9 (10.) reichte es Kunze – Auszeit. Allerdings verpuffte diese völlig, denn auch in der Folge wurde es nicht besser. Daher war mit dem 9:19 zur Pause auch schon mehr als eine Vorentscheidung gefallen.

Nach dem Wechsel nahmen die Verdener endlich den Kampf an und agierten wesentlich konsequenter. In der 42. Minute verkürzte Tim Härthe auf 18:23 (42.). Aber die Gäste von der Delme hatten sofort die passenden Antworten parat und erstickten mit dem 28:20 (47.) endgültig die noch vagen Verdener Hoffnungen auf eine Wende. „Die bis dato erzielten 7:7- Punkte sind in Ordnung. Und was Delmenhorst angeht – die scheinen uns einfach nicht zu liegen“, ist Kunze mit seiner Mannschaft weiterhin sieglos gegen diesen Gegner.

Tore HSG Verden-Aller: Schaffeld (6), Mattfeldt (5), Rades (4), Fechner (2), Albert (2), Härthe (2), Genee (2), Wolkow (1), Fuhrmann (1). J bjl