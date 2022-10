Derby gegen Bassen: Verden II wieder mit mehr Alternativen

Zurück im FC-Kader: Torben Rodel. © von der Eltz

Beide Teams haben zehn Punkte auf ihrem Konto – dem Bezirksliga-Derby zwischen dem FC Verden 04 II und dem TSV Bassen kommt am Sonntag (15 Uhr, Hubertushain) große Bedeutung zu. Nur mit einem Sieg kann Kontakt zum Mittelfeld hergestellt werden.

Verden/Bassen – Die Tendenz spricht für die Twietmeyer-Elf, die nach dem 2:1 in Pennigbüttel den Schwung mitnehmen will. „Bassen steht in guter Grundordnung, verteidigt kompakt und hat vorne schnelle Leute“, zollt Jan Twietmeyer dem Gast aber Respekt. Im Gegensatz zum Mittwoch sind Paul Gansbergen, Torben Rodel und Janek Bergmann wieder im Kader, nur Steen Burford (Dienst), Levin Felsch (Rotsperre), Hauke Kruse (Urlaub) und der länger an der Hüfte verletzte Tom Müller fehlen – der FC hat also wieder mehr Optionen.

Kontrahent TSV Bassen allerdings will auch so schnell wie möglich zurück in die Erfolgsspur. Co-Trainer Kai Wessel: „Gegen Achim haben wir ja in der ersten Halbzeit gezeigt, was wir eigentlich leisten können. Nur ist eben eine Halbzeit letztlich zu wenig, um auch zu gewinnen! Gerade gegen eine Mannschaft wie Verden, die eine gute Mischung aus jungen Spielern und Routiniers hat.“ Personell sieht es gut aus beim TSV. Ob Mark Moffat und Keeper Claas Moeller wieder dabei sind – abwarten. vde/vst