TSV Ottersberg zum Derby in Oyten: Axel Sammreys erste Rückkehr

Von: Ulf Horst von der Eltz

Axel Sammrey, Trainer des TSV Ottersberg, kehrt am Freitag im Derby erstmals wieder nach Oyten zurück. © von Staden

Es ist die erste Rückkehr von Axel Sammrey an die Stader Straße: Mit dem TSV Ottersberg tritt der Trainer am Freitag (19:30 Uhr) zum Bezirksliga-Match beim TV Oyten an.

Oyten/Ottersberg - „Klar ist die Freude auf dieses für mich besondere Derby unter Flutlicht groß. Schließlich habe ich sechseinhalb Jahre dort verbracht“, meint der Verdener. Ende November 2021 war er beim TVO ausgeschieden.

Auch Jan Fitschen sieht alte Freunde

Zwar trifft Jan Fitschen, Coach der Blau-Roten, ebenfalls auf seinen Ex-Klub – im Grunde herrscht bei ihm nicht mehr das ganz große Kribbeln: „Weil ich noch ganz viele Leute in Ottersberg kenne, freue ich mich dennoch drauf.“ Nach dem guten Hinspiel (0:2) will er diesmal ein besseres Ergebnis.

Meniskus-OP: Saisonaus für Tobias Stripling

Oyten muss allerdings weiter auf Christian Czotscher, Cilian Cordes, Dorian Mothes, Murat Avanas und auch Tobias Stripling verzichten. Der wird am Meniskusriss operiert – Saison beendet. „Vor allem taktische Disziplin ist gefordert“, so Fitschen.

Martin Janot und Maciej Stenzel dabei

Die Ottersberger bangen um die kranken Ogur Beslenmis, Fabio Batke und Samet Ögütucen. Dafür stehen Martin Janot und Maciej Stenzel wieder zur Verfügung. Coach Sammrey erwartet ein offenes Match, weil beide Teams jenseits von Gut und Böse stünden: „Wir brauchen einfach ein Erfolgserlebnis. Das in Oyten zu feiern, wäre nicht das Schlechteste. Aber der TVO ist gut drauf.“