Der TSV Bierden lässt nichts anbrennen

Teilen

Der SV Wahnebergen grüßt als neuer Titelträger der 1. Fußball-Kreisklasse und damit natürlich als Aufsteiger und Rückkehrer in die Kreisliga. Zum erfolgreichen Team gehören, hinten von links: Nils Fahrenholz, Tim Lüneberg, Cristian Rother, Julian Ehrlich, Jannik Harder-Wiebe, Finn Boyer, Alexander Rippe, Kevin Hikade, Christoph Schwarzer, Lukas Hellwinkel, Andre Meins, Bastian Müller, Trainer Filip Arizanov. Vorne von links: Lasse Meyer, Pascal Althausen, Christian Dahnelt, Christopher Senff, Lukas Bergmann, Mattias Müller, Christoph Stötzel, Jannik Althausen sowie Lennart Bellmer. © Rengstorf

Während der TSV Blender den Nichtaufstieg und die damit verpasste Rückkehr in die Fußball-Kreisliga trotz eines Kantersieges zum Saisonabschluss gefasst nahm, herrschte Katerstimmung beim TSV Thedinghausen II, dem ein Punkt im Samtgemeindederby beim MTV Riede II nicht reichte und damit gemeinsam mit dem FSV Langwedel-Völkersen II aus der 1. Kreisklasse absteigen muss. Zurück in die Kreisliga indes kehren der Meister SV Wahnebergen und der TSV Bierden, der im Achimer Stadtduell als Tabellenzweiter nichts anbrennen ließ.

TSV Blender - TSV Brunsbrock II 8:1 (2:0). Am Ende siegte der Gastgeber deutlich, verpasst aber dennoch den Aufstieg in die Kreisliga, weil zeitgleich der direkte Konkurrent aus Bierden sein Spiel ebenfalls dominierte. „Letztlich hielt sich die Katerstimmung danach in Grenzen, weil wir es zum einen ja nicht mehr in der eigenen Hand hatten, zum anderen auch wussten, dass wir letztlich zu fahrlässig Punkte in der laufenden Saison haben liegen lassen“, meinte da Blenders Fußball-Boss Lars Hustedt später. Dennoch hatten die Hausherren zahlreiche Zuschauer mit Freibier oder auch Planschbecken für die Kleinsten angelockt. Nach einer halben Stunde erzielte dann auch Lars Findeklee die umjubelte Führung. Für den Pausenstand sorgte Niklas Wigger in der 36. Spielminute. Fonn Lührs mit einem Doppelpack (55./67.) erhöhte auf 4:0 für Blender. Mit einem Doppelschlag schraubten Lars Findeklee (70.) und Bjarne Böllert (71.) das Ergebnis auf 6:0. Sebastian Brünger erzielte zehn Minuten vor Schluss den Ehrentreffer für die Gäste. Gheorgita-Irinel Popa (88.) und Julian Scholz (90.) sorgten für den Endstand. Hustedt: „Zumindest war es ein torreicher Schlusspunkt, den wir setzen konnten!“

TSV Achim II - TSV Bierden 0:2 (0:1). Ein Sieg musste her für die Gäste, um später ganz sicher den Aufstieg feiern zu können. Und die Bierdener wussten im Stadtderby abzuliefern. Mario Nagel brachte die Gäste nach 20 Minuten mit 1:0 in Führung, wobei es bis zum Seitenwechsel blieb. Allerdings: Erst in der 85. Spielminute traf Furkan Taskaya zum 2:0-Endstand, der die Bierdener dann so richtig feiern ließ.

SV Wahnebergen - TSV Dauelsen 2:1 (1:0). Zum Abschluss gewann der Meister sein Heimspiel gegen die Gäste aus Dauelsen knapp, aber doch verdient. Pascal Althausen erzielte dabei in der 25. Spielminute die Führung, wobei es bis zur Pause blieb. 20 Minuten vor dem Ende traf Kevin Hikade zum 2:0 für Wahnebergen. Zwar machte es Tim-Luca Dressler mit dem 1:2-Anschlusstreffer für die Gäste noch einmal etwas spannend, aber zu mehr reichte es am Ende nicht.

TSV Etelsen III - FSV Langwedel-Völkersen II 0:1 (0:0). Mit diesem Auswärtssieg verabschiedet sich der seit Längerem feststehende Absteiger aus Langwedel beim Gastgeber aus Etelsen mit Anstand. Schütze des goldenen Siegtreffers war Janek Kamermann zehn Minuten vor Spielende.

MTV Riede II - TSV Thedinghausen II 1:1 (1:0). Am Ende verpassten die Blau-Gelben im Samtgemeindederby mit dem Unentschieden nur hauchzart den Klassenverbleib. So steigen die Gäste aufgrund der schlechteren Tordifferenz um zwei Treffer gegenüber dem TSV Fischerhude-Quelkhorn II ab. Durch ein Eigentor von Jakob Voß nach einer halben Stunde führte der MTV Riede, der sich nicht gewillt zeigte, dem Nachbarn Schützenhilfe zu leisten, zur Pause mit 1:0. Michel Dietzel traf dann zehn Minuten vor Schluss zum Ausgleich für die Gäste. Danach versuchten die Thedinghäuser alles, griffen mit Mann und Maus an, doch ein weiterer Treffer wollte nicht mehr fallen. „Klar schmerzt dieser Abstieg, keine Frage! Aber wir müssen uns auch eingestehen, dass wir den Klassenerhalt nicht heute verspielt haben“, so TSV-Coach Nils Boldt.

Verdener Türksport - TSV Fischerhude-Quelkhorn II 2:0 (0:0). Im Abstiegskrimi sicherte sich der Gastgeber durch einen 2:0-Heimsieg den Klassenerhalt, gleichzeitig bleibt aber auch der unterlegene Gast aus Fischerhude aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem TSV Thedinghausen II in der Klasse. Nach den ersten 45 Minuten stand es torlos unentschieden, obwohl beide Teams auf Sieg spielten. Fünf Minuten nach Wiederbeginn erzielte dann Abdulkadir Das die Führung für den Gastgeber, der danach befreiter aufspielte. Eine Viertelstunde vor dem Ende gelang dann Hakar Ido das alles entscheidende 2:0. ml