Oberliga: Der Titeltraum der TV Oyten Vampires lebt

Von: Kai Caspers

Oytens Sarah Seidel zeigte gegen Friedrichsfehn nicht nur als Spitze der offensiven Deckung eine gute Leistung, sondern setzte auch in der Offensive viele Akzente. © Hägermann

Das vorzeitige Aus im Titelkampf verhindert: Dank einer starken Vorstellung feierten die Oberliga-Handballerinnen des TV Oyten einen 34:26-Erfolg im Hit gegen den Tabellenzweiten Friedrichsfehn.

Oyten – Schon vor dem Abpfiff wurde auf der Bank des Handball-Oberligisten TV Oyten Vampires lautstark gejubelt. Aus gutem Grund. Im Gipfeltreffen behauptete sich das Team von Carolin Sunder auch in der Höhe völlig verdient mit 34:26 (21:14) über die SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn und bleibt damit auch weiterhin im Geschäft um die Meisterschaft.

Oytens Tempospiel der Schlüssel zum Erfolg

„Wir haben uns für unsere Arbeit belohnt. Bis auf wenige Ausnahmen war das eine gelungene Vorstellung“, lobte Sunder ihre Mannschaft. Von Beginn an agierten die Vampires mit einer offensiven 5:1-Deckung, wobei Sarah Seidel auf der Spitze eine starke Leistung zeigte. Angeführt von Pia Franke, die im Rückraum die nötige Verantwortung übernahm und mit zehn Treffern zur besten Torschützin avancierte, legten die Gastgeberinnen zunächst ein 5:3 (6.) vor. Im Anschluss kamen die Gäste jedoch immer wieder über den Kreis zu einfachen Toren – 7:8 (14.). „Das haben wir nicht gut verteidigt. Dabei wäre es relativ einfach gewesen, da von Friepe aus dem Rückraum nichts gekommen ist“, haderte Sunder. Doch nachdem Franke zum 8:8 ausgeglichen hatte, stabilisierte sich die TVO-Deckung und auch Torhüterin Fenja Land entwickelte sich zum sicheren Rückhalt. Das zeigte Wirkung bei den Gästen, die immer wieder zu Fehlern und schwierigen Würfen gezwungen wurden. Folge: Das Tempospiel des TVO kam richtig ins Rollen. Bis zur 23. Minute setzten sich die Vampires nach einem Treffer der überzeugenden Madita Woltemade erstmals deutlich auf 17:11 ab. Nach einer Auszeit agierten die Gäste fortan in der Deckung zwar offensiver, doch die TVO-Damen ließen sich davon nicht beeindrucken und gingen mit einem 21:14 in die Pause.

Pia Franke setzt im Rückraum die nötigen Akzente

Der Auftakt in die zweite Hälfte – er war dann ziemlich hektisch. Bei den Vampires haperte es fortan vor allen Dingen im Abschluss. Nicht von ungefähr reagierte Sunder nach dem 24:18 (37.) auch mit einer Auszeit. In dieser hatte die TVO-Trainerin augenscheinlich die richtigen Worte gefunden, denn spätestens mit dem 28:20 (46.) war die Vorentscheidung gefallen. „Wir haben jetzt noch vier Spiele. In denen gilt es unsere Hausaufgaben zu machen. Aber das wird alles andere als ein Selbstgänger. Gerade in Hude ist es nicht einfach“, blickt Sunder voraus. „Außerdem müssen wir ja auch noch auf einen Patzer der Löwen hoffen.“

TV Oyten Vampires: Land, Newbern - Prütt, Wolf (3), Meyer (2), Franke (10/2), Woltemade (7/3), Seidel (4), Peek, Kennerth (2/2), Schengalz (2), Hertes (1), Janssens (3), Johannesmann.