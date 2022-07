Der nächste Schritt für Toby Schill

+ © Verein Hat erfolgreich seine Trainer-C Lizenz abgelegt: Toby Schill von den Dart Knights Cluvenhagen. © Verein

Die Dart Knights Cluvenhagen haben mit Toby Schill nun einen Trainer mit C-Lizenz.

Cluvenhagen – Jubel und Stolz bei den Dart Knights Cluvenhagen: Toby Schill hat die DOSB Trainer-C Lizenz für die Fachrichtung Dart erhalten.

Zuvor galt es für Schill eine Abschlussprüfung am Ende eines dreimonatigen Lehrgangs in Hildesheim zu absolvieren. Insgesamt 120 Lerneinheiten, Hausaufgaben und Präsentationen haben die Teilnehmer im blended Learning-Verfahren – also kombiniert online und vier Wochenenden vor Ort in Hildesheim – absolviert. Toby Schill gehört damit nun zu insgesamt 33 spezialisierten Breitensport-Trainern, die der Niedersächsische Dartverband bislang in Eigenregie ausgebildet hat. Eine besondere Auszeichnung für Schill und die Dart Knights Cluvenhagen, denn von den 314 im Verband organisierten Vereinen hat bislang nur jeder zwölfte das Qualifikationsniveau mit eigenem Trainer erreicht.

Über diesen Erfolg freut sich besonders Dart Knights-Chef Michael Flegel und der Vorstand des TSV Cluvenhagen: „Toby Schill hat unsere Steeldart-Sparte erst vor vier Jahren auf den Weg gebracht und seitdem geht es rasant nach vorn. Wir haben mittlerweile nicht nur eine super Dartanlage und spielen erfolgreich im Ligabetrieb, sondern veranstalten auch Turniere für jedermann.“

Grund genug für Schill, seine Erfahrungen auf professioneller Ebene auch an den neugierigen Nachwuchs weiterzugeben. „Ich wollte ein klares Konzept und auch eine solide theoretische Grundlage, um mein Wissen und meinen Spaß am Dartsport zu vermitteln“, begründet er seine Motivation für die anspruchsvolle Qualifikationsmaßnahme. Nationale und internationale Strukturen des Dartsports, gesetzliche Rahmenbedingungen, Didaktik, Methodik, Technik ebenso wie praktische Wurf- und Standanalyse waren neben Antidoping, Erkennen von Drogenmissbrauch, erster Hilfe oder queer sein im Sport bestimmende Themen der Ausbildung.

„Miteinander und voneinander lernen“ lautet die Philosophie der Dart Knights. Und davon profitieren die zurzeit 19 Spieler der Dart-Sparte besonders. Jetzt geht Schill den nächsten Schritt und ruft ganz konkret interessierte Jugendliche auf, beim Training vorbeizuschauen. Gemeinschaft und Spaß gibt es inklusive – und seit neuestem eben auch die Lizenz, Leistungen gezielt aufzubauen und zu fördern.

Zur Ausbildungsinitiative sagt Dirk Schmidt, Präsident des Niedersächsischen Dartverbandes: „Mit der Schlüsselqualifikation von erfolgreichen Spielerinnen und Spielern zu bestens ausgebildeten Trainerinnen und Trainern macht der niedersächsische Dartsport einen riesigen Schritt in die Zukunft.“ Dart sei viel mehr als ein aktueller Trend oder Hype. „Es hat in den vergangenen Jahren eine signifikante Entwicklung vom Spiel in den Kneipen hin zum Sport im Leistungsbereich gegeben. Um dieser Professionalisierung langfristig Rechnung zu tragen, wurde es für ausgebildete Trainer in Niedersachsen höchste Zeit.“ Die jüngsten Entwicklungen geben ihm Recht. Der Sport der schnellen Pfeile boomt. Allein in den vergangenen zwölf Monaten sind landesweit knapp 40 neue Vereine oder Dart-Sparten in Vereinen gegründet worden.