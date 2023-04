Der nächste Knaller: Demirkapi wechselt zum TSV Ottersberg

Von: Frank von Staden

Brinkums langjähriger Kapitän Esin Demirkapi wird sich im Sommer dem TSV Ottersberg anschließen. © töb

Ottersbergs zukünftiger Coach Mike Gabel bastelt weiter akribisch an einer extrem schlagkräftigen Bezirksliga-Mannschaft für die kommende Saison. So landete der Übungsleiter jetzt mit der Verpflichtung des 30-jährigen Innenverteidigers Esin Demirkapi vom Bremenligisten BTS Neustadt den nächsten Knaller.

Ottersberg – „Esin war mein langjähriger Kapitän beim Brinkumer SV. Er ist ein absoluter Ausnahmespieler auf seiner Position, hat mit 1,96 Metern Körpergröße einen echten Body – und ist mit Leib und Seele Fußballer! Ich freue mich riesig, dass er sich einer neuen Herausforderung stellen will und mir sein Ja-Wort gegeben hat“, schwärmt Gabel von Demirkapi in den höchsten Tönen.

Dass sich der 30-Jährige, der viele Jahre lang eine herausragende Rolle beim Brinkumer SV spielte, ehe er sich nach der Demission von Gabel zu einem sofortigen Ausstieg entschied, für den Wümme-Klub aussprach, ist für den TSV-Coach in spe nicht selbstverständlich gewesen, „denn er hatte einige Angebote vorliegen, die sehr, sehr lukrativ waren. Unter anderem hätte er auch in die Regionalliga wechseln können. Aber er findet es durchaus spannend, mit uns ab Sommer die Ziele zu erreichen, die wir uns hier gesteckt haben!“

So endet dann das Engagement des Defensivspielers in Neustadt nach nur sechs Monaten. Klärt Gabel auf: „Nachdem er Brinkum verlassen hat, haben seine Freunde, die in Neustadt spielen, ihn zu einem Einstieg bewogen. Aber er hat von Beginn an dort klar kommuniziert, dass das nicht von Dauer sein würde. Deshalb gibt es bei diesem Wechsel auch keine Probleme.“

Laut des Übungsleiters „verfügt Esin als Linksfuß über ein gehobenes Oberliga-Niveau. Als er uns vergangene Saison verletzungsbedingt sehr lange fehlte, begann unsere sportliche Talfahrt in Brinkum. Seinen Ausfall konnten wir damals einfach nicht kompensieren.“ Neben der Position des Innenverteidigers kann der Hüne auch im defensiven Mittelfeld sowie als linker Verteidiger eingesetzt werden. Damit konnte Gabel jetzt nach Rückkehrer Dominik Rosenbrock und Außenstürmer Mert Bicakci den dritten Neuzugang vermelden.