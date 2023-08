TV Oyten Vampires: Der Klassenerhalt ist das erklärte Ziel des Handball-Drittligisten

Von: Kai Caspers

Mit diesem Kader starten die Damen der TV Oyten Vampires in die neue Saison in der dritten Liga. Dabei ist der Klassenerhalt das erklärte Saisonziel des von Thomas Cordes trainierten Aufsteigers. © Hägermann, Bernd

Mit der Partie beim amtierenden Meister TV Hannover-Badenstedt beginnt für Aufsteiger TV Oyten Vampires das Abenteuer in der dritten Liga.

Oyten – Nach der Rückkehr in die dritte Liga gehen die Damen der TV Oyten Vampires mit einem neuen Trainer in die Saison. Ab sofort steht Thomas Cordes in der Verantwortung. Der 38-Jährige betritt damit komplettes Neuland, denn bis dato hat er ohne Ausnahme Herren- oder Jugendteams trainiert. Daher bezeichnet Cordes die kommende Saison gleich in mehrfacher Hinsicht als Abenteuer. „Ein neuer Trainer, eine höhere Liga mit unbekannten Gegnern und zudem ein veränderter Kader. Da werden wir sicherlich noch das eine oder andere Spiel brauchen, bis dann alle Rädchen ineinandergreifen. Aber ich freue mich darauf und hoffe, dass wir unsere Ziele erreichen können“, wäre der Klassenerhalt für Cordes das Optimum.

Trainer Thomas Cordes hat seine Komfortzone verlassen

Gleichwohl ist sich Oytens Trainer bewusst, dass es aufgrund der veränderten Ligastruktur in der kommenden Saison alles andere als einfach wird. „Eventuell reicht der achte Platz zum Klassenerhalt. Auf jeden Fall müssen wir vier Mannschaften hinter uns lassen. Aber aktuell kann ich nur schwer einschätzen, was da auf uns zukommt“, sieht Cordes sein Team gut vorbereitet. „Trotzdem müssen wir erst einmal in der Liga ankommen“, erwartet Oytens Trainer nicht nur ein deutlich höheres Tempo, sondern auch eine ganz andere körperliche Härte. Nicht von ungefähr hat Cordes daran gemeinsam mit Co-Trainerin Carolin Sunder in der Vorbereitung intensiv arbeiten lassen. „Da sind wir aber auf einem guten Weg. Wichtig ist, dass wir in jedem Spiel sofort präsent sind. Denn ich erwarte schon ein Hauen und Stechen, da fast alle Mannschaften das gleiche Problem haben und in der Liga bleiben wollen.“

TV Hannover-Badenstedt - TV Oyten Vampires (Samstag, 19 Uhr) Gleich zum Saisonauftakt gastieren die Vampires beim letztjährigen Meister. Zwar hat es beim TV Hannover-Badenstedt einen Wechsel auf der Trainerbank gegeben und einige Spielerinnen haben den Verein verlassen, doch TVO-Coach Thomas Cordes schiebt den Gastgeberinnen dennoch die klare Favoritenrolle zu. „Wir haben dort nichts zu verlieren und können befreit aufspielen. Ich hoffe, dass wir an die zuletzt gezeigten Leistungen gegen Henstedt und Vechta anknüpfen können. Gelingt uns das, werden wir einen guten Auftritt abliefern“, ist Cordes überzeugt. Verzichten müssen die Vampires in jedem Fall auf Tony Schluroff (Kreuzbandriss). Bei Madita Woltemade, die sich im Training die Nase gebrochen hat, gilt es abzuwarten, ob ein Einsatz schon Sinn macht. Cordes: „Im Training hat sie mit Maske schon wieder gespielt.“

Angesprochen auf den aktuellen Kader, muss Cordes im ersten Moment ein wenig grinsen. „Da habe ich keine Aktien drin. Der stand ja schon fest, als ich gekommen bin. Aber ich habe auch gleich klar gemacht, dass ich da über kein Netzwerk verfüge. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass der in Oyten eingeschlagene Weg der richtige ist“, verweist der 38-Jährige auf das junge Durchschnittsalter seiner Mannschaft. „Natürlich hätte uns auch ein bisschen mehr Routine gut zu Gesicht gestanden. Aber die Entwicklung, die bereits in der Vorbereitung deutlich zu sehen gewesen ist, stimmt mich positiv.“ Mit Pia Franke, die erfolgreichste Oytener Torschützin der vergangenen Saison, Lena Janssens Kathleen Hertes und Bryana Newbern müssen die Vampires auf jede Menge Erfahrung verzichten. Doch mit Larissa Gärdes (BV Garrel) und Marie Majewski (SFN Vechta) gibt es auch zwei externe Neuzugänge, die bereits in der dritten Liga auf dem Parkett gestanden haben. „In der Vorbereitung hat Larissa sicher den stabilsten Eindruck hinterlassen“, erwartet Cordes einiges von Gärdes, die mit Fenja Land das Torhütergespann bilden wird. Aber auch Majewski bescheinigt der TVO-Coach sehr gute Anlagen. „Aber sie wird die große Lücke, die Lena Janssens hinterlassen hat, natürlich nicht auf Anhieb füllen können. Das wird noch etwas Zeit brauchen.“ Gleiches gilt für Jessica Repty, die es vom Landesligisten HC Bremen zu den Vampires zieht. „Für Jessy ist das schon ein enormer Sprung. Allein die deutliche höhere Trainingsintensität war für sie eine riesige Umstellung. Aber auch sie ist mittlerweile angekommen. Daher glaube ich, dass wir künftig noch viel Freude an ihr haben werden“, traut Cordes der Rückraumspielerin, die über Gardemaß verfügt, den Sprung definitiv zu. Ebenfalls neu im Kader sind Lisa Gerling und Tony Schluroff aus der eigenen zweiten Mannschaft. Allerdings müssen die Vampires auf Schluroff nach ihrem Kreuzbandriss in der Vorbereitung lange verzichten. Gleiches gilt für Laura Sposato, die noch immer mit den Nachwirkungen ihrer Corona-Infektion zu kämpfen hat. Aus der eigenen A-Jugend wurden zudem Hannah Martens und Maja Hidde mit Doppelspielrecht ausgestattet. „Bei ihnen gilt es natürlich die Entwicklung abzuwarten. Aber punktuell kommen sie sicher zum Einsatz“, macht Cordes den beiden Youngstern Hoffnung.

Der Kader Zugänge: Larissa Gärdes (BV Garrel), Marie Majewski (SFN Vechta), Jessica Repty (HC Bremen), Lisa Marie Gerling, Tony Schluroff (beide 2. Damen), Maja Hidde, Hannah Martens (beide Doppelspielrecht A-Jugend)

Abgänge: Bryana Newbern (2. Damen), Pia Franke, Kathleen Hertes, Lena Janssens (alle Handballpause)

Restkader: Fenja Land, Anna-Lena Meyer, Isabel Schengalz, Jasmin Johannesmann, Sabine Peek, Sarah Seidel, Laura Sposato, Madita Wolltemade, Sarah Kennerth, Kim Laura Schmelz, Lena Prütt

Trainer: Thomas Cordes (neu für Carolin Sunder)

Co-Trainerin: Carolin Sunder

Torwart-Trainer: Sören Böttcher

Athletiktrainerin und Physiotherapeutin: Alexandra Sunder

Mannschaftsarzt: Dr. Matthias Muschol

Saisonziel: Entwicklung der Mannschaft

Favorit: TV Aldekerk 07



Die neue Saison in der dritten Liga beschreibt der TVO-Trainer als großes Abenteuer. „Aber darauf freuen wir uns und hoffen, dass sie mit dem anvisierten Klassenerhalt für uns ein erfolgreiches Ende nimmt“, setzt Cordes bei der Umsetzung der Ziele in erster Linie auf eine funktionierende Deckung. „Da haben wir in der Vorbereitung ausgiebig an den nötigen Automatismen gearbeitet. Aber letztlich ist Deckungsarbeit auch immer eine Einstellungssache“, weiß der TVO-Trainer. Bezüglich des eigenen Offensivspiels ist Cordes bewusst, „dass wir im Vergleich zu vielen anderen Mannschaften sicher nicht über die individuelle Spielerin verfügen, die uns in jedem Spiel eine Menge Tore garantiert. Aber das kenne ich noch aus meiner Zeit als Trainer der A-Jugend. Da war es ähnlich und sicher kein Nachteil. Das macht es dem Gegner schwerer, sich auf uns einzustellen. Am Ende sollte bei uns aber viel über den Gegenstoß laufen. Das sind schließlich die einfachsten Tore.“

Entwicklung der Mannschaft steht im Vordergrund

Dass die Vampires und Thomas Cordes, der seine bisherige Komfortzone verlassen hat, vor einer sehr schweren Saison stehen – darüber sind sich alle Beteiligten einig. „Trotzdem freuen wir uns riesig auf das Abenteuer. Klar, Niederlagen werden kommen. Aber sollten wir den Klassenerhalt verpassen, ist das kein Beinbruch. Wichtig ist, dass wir aus der Saison lernen und die Entwicklung stimmt“, so Cordes.