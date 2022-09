TSV Thedinghausen: Der Klassenerhalt ist das erklärte Ziel

Erhielt nach der Vorbereitung ein Extralob von ihrer Trainerin: Thedinghausens Korbfrau Dorothea Schley. © wes

Nach dem direkten Wiederaufstieg in die Korbball-Niedersachsenliga steht für den TSV Thedinghausen fest: Dieses Mal soll der Abstieg verhindert werden. Das Team will sich wieder in der zweithöchsten Spielklasse etablieren.

Thedinghausen – Schwere Zeiten liegen hinter dem TSV Thedinghausen, aber inzwischen ist der Umbruch überwunden und die Mannschaft schaffte in der letzten Saison verlustpunktfrei den Aufstieg in die Niedersachsenliga. Aufgrund von Corona verzichtete der Niedersächsische Turnerbund auf Aufstiegsspiele und erklärte Thedinghausen als Meister der Bezirksoberliga zum direkten Aufsteiger aus dem Bezirk Hannover Nord. „Die Liga hat sich stark verändert, in diesem Jahr gibt es viele neue Teams. Daher erwarte ich knappe Ergebnisse – es wird auf jeden Punkt ankommen“, prognostiziert Trainerin Elke Dahme. Damit ist jedes Spiel wichtig, um den Wiederabstieg zu verhindern: „Ein anderes Ziel kann es nicht geben. Den Blick nach oben richten wir erstmal nicht“, so Dahme.

Dahme-Team zurück in der Niedersachsenliga

Um dieses Vorhaben umzusetzen, absolvierte das Dahme-Team Trainingsturniere, in denen die Mannschaft ergebnistechnisch schon überzeugte und sich jeweils Platz eins sicherte. „Wir haben uns im Laufe der Turniere gesteigert, aber spielerisch war das noch ausbaufähig. Vor allem an unserem Abschluss müssen wir bis zum Saisonstart noch weiter arbeiten“, gibt Elke Dahme zu. Vor allem mit dem Tempospiel will Thedinghausen überzeugen und einfache Körbe erzielen. Dafür ist auch Korbfrau Dorothea Schley wichtig, die von ihrer Trainerin ein Extra-Lob bekam: „Als Dreh- und Angelpunkt auf dem Feld hat sich Doro stark weiterentwickelt und macht einen richtig guten Job“. Auch vom Mannschaftsgefüge ist Dahme überzeugt, denn der TSV ist als Team zusammengewachsen.

Extralob für Korbfrau Dorothea Schley

Am ersten Spieltag, 18. September, erwartet Thedinghausen mit dem SV Brake ein bekannter Gegner dessen Angriffsspiel von Distanzwürfen geprägt ist. „Auf die Abwehr dieser Würfe werden wir uns im Training noch einmal fokussieren, um das Braker Spiel möglichst gut zu unterbinden“, erklärt Dahme. Zudem findet gegen den TB Stöcken II direkt ein Aufsteiger-Duell statt. Was den TSV gegen die Reserve des Bundesliga-Teams aus Hannover Süd erwartet, bleibt eine Überraschung.

Kader: Insa Bargmann, Kathrin Bäkefeld, Katarina Bolt, Corinna Ehlers, Judith Gätje, Marit Günther, Mirjana Hahl, Neele Knief, Valerie Rippe, Vanessa Rippe, Janne Scheeper, Dorothea Schley. nk