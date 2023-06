Nach Skandalspiel: Der FC Verden 04 akzeptiert jede Strafe

Von: Frank von Staden

Teilen

Henning Breves © Westermann, Fritz

Der Vorfall schlug hohe Wellen – nicht nur in Cuxhaven an der Nordsee, sondern natürlich auch beim FC Verden 04. So soll ein Verdener Spielervater in der U15-Landesliga-Heimpartie gegen den JFV Cuxhaven den jungen Unparteiischen nicht nur körperlich angegangen, sondern auch mit dem Tode bedroht haben (wir berichteten). Am Donnerstagabend zogen die Verantwortlichen des FC Verden 04 in einer Krisensitzung erste Konsequenzen.

Verden – So wurde dem Aggressor in schriftlicher Form ein sofortiges Platzverbot auf dem gesamten Vereinsgelände ausgesprochen. Dem Sohn, der sich laut Verdens 2. Vorsitzenden Henning Breves noch schützend vor den Unparteiischen gestellt haben soll, droht indes keine Strafe. „Natürlich sind wir alle völlig geschockt über das, was da vorgefallen ist. Nur möchte ich hier einmal festhalten, dass nach Auswertung aller Fakten die Darstellung des Vorfalles in Cuxhavener Zeitungen stark übertrieben ist! Wahr ist aber, dass der Spielervater handgreiflich und beleidigend wurde, den Unparteiischen auf Arabisch verbal attackiert hat. Die Verantwortlichen unseres Vereines sind dieser Situation leider nicht gerecht geworden. Wir übernehmen da die volle Verantwortung“, so Breves, der jegliches Strafmaß seitens des Bezirkssportgerichts, das jetzt dieses Skandalspiel, das beim Stande von 1:1 vom angegangenen Unparteiischen natürlich abgebrochen wurde, auf den Tisch bekommt, ohne Einwände akzeptieren wird. Dass es auf der Verdener Sportanlage keine Platzordner gab, räumt das Vorstandsmitglied ein, wendet aber auch ein: „Wir sind sicher nicht der einzige Verein, der in diesen Spielklassen einfach nicht in der Lage ist, solche zu stellen!“

Breves geht davon aus, „dass wir eine drakonische Strafe zu erwarten haben. Wir werden in diesem Fall auch zu Kreuze kriechen. Denn wir als Verein sind uns unserer Schuld bewusst. Deshalb wollen wir innerhalb des FC Verden 04 auch ein Zeichen setzen und das auch nach außen kommunizieren.“ So nahm Jugendobmann Patrick Pruntsch bereits Kontakt zum NFV auf, um Präventionsmaßnahmen zu treffen. Zudem wurde ein Schriftstück verfasst, das in den nächsten Tagen jedem Vereinsmitglied zugestellt werden soll. Breves: „In dem machen wir noch einmal sehr deutlich, dass wir uns in diesem Verein ganz klar gegen jegliche Gewalt stellen und diese weder in körperlicher als auch verbaler Form dulden. Wer sich dem nicht unterordnen kann, hat im FC Verden 04 keinen Platz und muss ihn verlassen!“