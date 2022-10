TSV Bassen 1:3 – Dennis Wiedekamp stellt Charakterfrage

Von: Ulf Horst von der Eltz

Brachte nach seiner Einwechslung ein wenig Schwung – mehr aber auch nicht: Marlon Richert ging mit dem TSV Bassen 1:3 gegen Lilienthal-Falkenberg unter. © Hägermann

Abgerutscht auf einen Abstiegsplatz: Bezirksligist TSV Bassen kassierte am Sonntag nach enttäuschender Vorstellung eine verdiente 1:3-Heimpleite gegen den SV Lilienthal-Falkenberg. Der Coach las seiner Elf die Leviten.

Bassen – Zumindest seinen Humor hatte Dennis Wiedekamp nicht verloren – trotz der riesigen Ernüchterung für seinen TSV Bassen. Nach dem verdienten 1:3 (0:2) am Sonntag im Bezirksliga-Duell mit dem SV Lilienthal-Falkenberg blickte der Trainer schon etwas ironisch auf den nächsten Spieltag: „Vielleicht klappt es dann in Ottersberg besser. Spitzenteams scheinen uns ja mehr zu liegen.“

Mit einer enttäuschenden Vorstellung ließen sich die Grün-Roten vom direkten Kontrahenten um den Klassenerhalt düpieren und rutschten auf einen Abstiegsplatz ab. Nicht die Pleite an sich schien den Trainer ins Mark getroffen zu haben – Wiedekamp sah sich sogar zur Charakterfrage veranlasst: „Einige verstehen offensichtlich noch nicht, worum es geht. Das ist keine Frage des Systems, das ist Einstellungssache!“

Kein gutes Haar ließ der Übungsleiter an der Leistung seiner Elf in der ersten Halbzeit, in der er eine „lustlose und blutleere Vorstellung“ gesehen hatte. „Wenn du nur 45 Minuten Fußball spielst, kannst du nicht gewinnen.“ Im klassischen 4:4:2 sollten seine Grün-Roten vor der Pause kompakt stehen, was nicht geklappt hat. Schon in der dritten Minute ließen sie sich über die linke Abwehrseite auskontern, Cedric Grün durfte ungehindert zum 0:1 einschieben. „Mich ärgert die Tatsache, wie wir die Treffer schlucken, da waren wir nicht agil und griffig genug“, raunzte Wiedekamp. Auf diese Art und Weise fiel auch das 0:2 (41.) erneut durch Grün, als sich über dieselbe Seite Heiko Budelmann zunächst von Jenno Bülders ausspielen ließ und Lilienthals Goalgetter ein weiteres Mal freistehend netzte.

Zwar ließen die Gastgeber ansonsten kaum Chancen zu, blieben aber selber in der Offensive viel zu harmlos. Ab der 20. Minute liefen sie besser an und zwangen die Gelbhemden zu Fehlern, richtige Hochkaräter entstanden indes nicht.

Aleksandar Nesic sieht Rot

Das änderte sich ein wenig nach dem Wechsel, als Bassen eine Drangphase hatte. Marcel Meyers Schuss wurde geblockt (57.). Auf der anderen Seite musste Fabian Purpus per Fußabwehr gegen Lübsin retten (62.). Der Anschluss lag in der Luft, als Cuma Kut nach zu kurz abgewehrter Ecke aus 13 Metern drüber drosch (72.). „Das Tor hätte vielleicht für die Wende gesorgt, aber in dieser Phase fehlte uns das Spielglück“, meinte Wiedekamp. Öfter in Gefahr bringen konnten die Platzherren den Kontrahenten allerdings nicht, obwohl Marlon Richert und Hani Saido noch ein bisschen für Schwung sorgten.

Mit dem 0:3 nach Ballverlust machte Julian Rathsmann alles klar (76.). Saidos 1:3 (85.) im Anschluss an einen Pfosten-Kopfball von Andresen kam viel zu spät. Wie es ums Nervenkostüm bestellt ist, zeigte Aleksandar Nesic, der spät wegen einer dummen Tätlichkeit Rot sah (90.+5).