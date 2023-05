SG Achim/Baden: Dennis Summa kehrt zurück

Von: Kai Caspers

Nach fünfjähriger Abstinenz kehrt Dennis Summa (Mitte) in der kommenden Saison wieder zum Handball-Oberligisten SG Achim/Baden zurück. Trainer Florian Schacht (links) und Team-Manager Cord Katz war die Freude deutlich anzusehen. © kc

Zweiter Neuzugang für Handball-Oberligist SG Achim/Baden. Nach fünfjähriger Abstinenz kehrt mit Dennis Summa ein Achimer zur SG zurück.

Achim/Baden – Aktuell läuft Dennis Summa noch für die TSG Altenhagen-Heepen auf. Einen Spieltag vor Saisonende feierte der 29-Jährige mit seinem Team die vorzeitige Meisterschaft in der Oberliga-Westfalen. In der Dritten Liga wird Summa aber nicht mehr für die Mannschaft aus Bielefeld auflaufen, sondern kehrt nach fünfjähriger Abstinenz zur SG Achim/Baden zurück.

Ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Saison. Natürlich kenne ich einige noch aus meiner vergangenen Zeit. Daher sollte es mit der Eingewöhnung auch relativ schnell gehen.

„Ich hatte eine tolle Zeit in Altenhagen. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass ich erwachsen werde. Daher genießt der Beruf ab sofort Vorrang. Daher kann ich das Pensum bei der TSG auch nicht mehr leisten“, erklärt Dennis Summa, den es bereits Anfang des Jahres wieder nach Bremen verschlagen hat. Der Kontakt zur SG – er war naheliegend. „Zumal er ja auch nie abgerissen ist. Daher sind wir uns in den Gesprächen auch schnell einig geworden“, musste der 29-Jährige auch gar nicht lange von Achim/Badens Team-Manager Cord Katz überredet werden. „Ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Saison. Natürlich kenne ich einige noch aus meiner vergangenen Zeit. Daher sollte es mit der Eingewöhnung auch relativ schnell gehen“, will Summa den Handball einfach nur genießen und ist froh, dass die langen Fahrten nun endgültig vorbei sind. Außerdem ist der 29-Jährige endlich wieder schmerzfrei und hat seine Schulterverletzung auskuriert. Dass er bei der SG eine Führungsrolle übernehmen soll – dessen ist sich der gelernte Spielmacher natürlich bewusst. „Das traue ich mir auch zu. Ob ich dann auf der Mitte oder auf Halblinks spiele – ich bin flexibel. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind. Zudem bietet die Aussicht auf die neue Regionalliga eine tolle Möglichkeit für den Verein“, blickt Summa voraus. Gleichwohl macht der 29-Jährige deutlich, dass es ihn aus beruflichen Gründen auch für eine gewisse Zeit ins Ausland verschlagen könnte. „Das ist aber vielleicht alles zu regeln. Wir warten mal ab, wie es sich denn entwickelt.“

29-jähriger Rückraumspieler soll eine Führungsrolle übernehmen

Nachdem sich mit Florian Block-Osmers und Luke Pehling gleich zwei Rückraumspieler verabschiedet haben, war Cord Katz die Freude über Summas Zusage ganz deutlich anzuhören. „Dennis ist für uns natürlich eine echte Verstärkung. Neben seiner Dynamik verfügt er über jede Menge Erfahrung“, freut sich Achim/Badens Team-Manager in erster Linie darüber, dass Summas Leidenszeit nun endgültig vorbei ist. „Bezüglich der Fitness brauchen wir uns sicher keine Gedanken zu machen. In Altenhagen hat Dennis schon ein ordentliches Pensum gefahren. Daher sind wir froh, dass er nun zurückkehrt.“ Für SG-Trainer Florian Schacht ist Summa ein echter Glücksfall. „Wenn Dennis fit ist, hilft er uns auf jeden Fall sofort weiter. Aber da habe ich auch keine Zweifel. Außerdem kommt er aus Achim und hat schon mal für die SG gespielt. Daher dürfte es keine lange Phase der Eingewöhnung geben.“