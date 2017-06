Dennis Summa ist erneut Handballer des Jahres

Achim/Baden - Von Kai Caspers. Die Wahl zum Handballer des Jahres im Landkreis Verden – sie hätte eindeutiger wohl kaum ausfallen können. Mit einer einzigen Ausnahme hatten alle wahlberechtigten Trainer erneut Achim/Badens Rückraumspieler Dennis Summa ganz oben auf dem Zettel. Kein Wunder, dass der 22-Jährige das Grinsen nach seiner Titelverteidigung kaum mehr aus dem Gesicht bekam.

Nachdem die erste Begeisterung verflogen war, vermochte Summa seine Neugier hinsichtlich des einzigen „Quertreibers“ aber nicht mehr zu zügeln. „Was? Der kann sich schon mal warm anziehen“, gab der 22-Jährige in Richtung von Tobias Naumann mit einem Schmunzeln zu verstehen. Denn ausgerechnet sein eigener Trainer hatte Summa „nur“ auf Platz zwei hinter SG-Spielmacher und Routinier Florian Block-Osmers gesetzt.

Dreimal in Folge hat es noch niemand geschafft

„Damit kann ich sehr gut leben. Schließlich hat Flo eine starke Saison gespielt. Ich hoffe, dass er uns erhalten bleibt“, gab der 22-Jährige zu verstehen. Und das Summa die Aussage in Richtung seines Trainers natürlich nicht ganz ernst gemeint hat, wurde dann auch schnell deutlich. „Tobi war ein absoluter Glücksgriff für uns. Daher hat er neben meinen Mitspielern auch einen ganz großen Anteil an meiner Wahl“, betrachtete der wurfgewaltige Rückraumspieler den Pokal dann letztlich auch als Auszeichnung für das gesamte Team.

Gleichwohl machte Summa mit einem Blick auf die prominente Namensliste deutlich, dass er gegen einen Hattrick nichts einzuwenden hätte. „Dass ich mit meinen 22 Jahren jetzt schon zweimal neben den ganzen Legenden auf dem Pokal verewigt bin, das ist schon eine tolle Sache. Und natürlich ist da jetzt ein gewisser Anreiz da. Denn dreimal in Folge hat das ja noch keiner geschafft“, würde Summa aber dennoch zugunsten eines sportlichen Erfolges mit der Mannschaft liebend gerne auf eine weitere Gravur auf dem Pokal mit seinem Namen verzichten.

Naumann wählte Blocks-Osmers für dessen Führungsqualitäten

Hinsichtlich der Bewertung von Dennis Summas Qualitäten brachte es Karsten Krone, Trainer des Landesligisten SG Achim/Baden II, auf den Punkt. „Dennis ist ein kompletter Handballer. Er verfügt nicht nur über gute Spielmacherqualitäten, sondern entwickelt auch einen immensen Druck in Richtung Tor. Auch in der Deckung spielt er einen hervorragenden Part.“ Auch Thomas Panitz vom Verbandsligisten TSV Daverden war voll des Lobes: „Dennis hat eine überragende Saison gespielt. Daher hat er es auch verdient, seinen Titel zu verteidigen. Die SG kann froh sein, dass sie ihn in ihren Reihen hat.“ Und für Thomas Cordes vom Landesligisten TV Oyten war der Youngster schlichtweg ein „Leuchtturm-Spieler“ im Kader des Oberligisten.

Bei Tobias Naumann waren es in seiner Bewertung am Ende nur Nuancen, die das Pendel zugunsten von Florian Block-Osmers ausschlugen ließen. Beiden bescheinigte er konstante Leistungen auf Topniveau, wobei der Routinier nicht zuletzt dank der größeren Erfahrung und seiner Führungsrolle innerhalb der Mannschaft gegenüber Summa ganz leicht die Nase vorne hatte.

Auch wenn der Abstand zu Summa groß ist, hatte Marin Wrede vom Verbandsligisten TSV Daverden Grund zur Freude. Denn auch seine guten Leistungen blieben nicht verborgen und der Zweitplatzierte tauchte ebenfalls in allen Bewertungen der Trainer auf. „Wir hätten ihn gerne behalten. Doch ich kann Marin verstehen und traue ihm den Sprung in die Oberliga zur HSG Nienburg definitiv zu“, erklärte Panitz.