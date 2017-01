Dennis Offermann hat noch nicht genug

Etelsen - Der TSV Etelsen hat frühzeitig die Weichen für die kommende Saison gestellt: Wie André Koopmann, sportlicher Leiter der Schlossparkkicker bekannt gab, einigte sich der Fußball-Landesligist mit Trainer Dennis Offermann auf die Zusammenarbeit für ein weiteres Jahr.

„Dennis verfügt über ein gutes Fachwissen und kommt gut in der Mannschaft an. Daher gab es für uns überhaupt keine Zweifel, dass wir nicht mit ihm verlängern sollten. Zumal wir auch sehen, dass er die jungen Spieler weiterbringt“, gab es für Koopmann überhaupt keine zwei Meinungen hinsichtlich der weiteren Zusammenarbeit. Auch Offermann musste nicht lange überlegen. Im Gegenteil: „Ich habe in Etelsen die Voraussetzungen gefunden, die jeder Trainer sucht. Die Führung und das Umfeld des Vereins sind vorbildlich. Und in sportlicher Hinsicht ist es ohnehin eine hoch interessante Aufgabe. Denn ich bin davon überzeugt, dass in der Truppe noch jede Menge Potenzial steckt und wir noch nicht am Ende der Entwicklung sind“, peilt Offermann neben dem einstelligen Tabellenplatz zudem den Titel im Bezirkspokal an. „Nachdem zuletzt jeweils im Halbfinale Endstation gewesen ist, sind wir dieses Mal einfach dran“, gibt der 37-Jährige zu verstehen.

Damit das gelingt, legt Offermann in der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte, die Montagabend begonnen hat, viel Wert auf Physis. „Allerdings lässt unser Platz derzeit auch kein geregeltes Training zu. Daher ist Kreativität gefragt. Ich bin aber überzeugt, dass uns da schon Lösungen einfallen“, hat Etelsens Trainer dennoch schon die ersten beiden Testspiele gegen Schachhausen (Freitag) und Hastedt (Sonntag) auf Kunstrasen fixiert. J kc