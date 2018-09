Dennis Neumann beendet das große Zittern

Hülsen - Von Ulf von der Eltz. Nicht nur wegen des Dauerregens wurde es eine Zitterpartie. Die Fußballer des SVV Hülsen strapazierten mit einer in der zweiten Halbzeit fast vogelwilden Leistung die Nerven ihres Trainers Marc Jamieson und die der tapferen Fans: Eine 3:1-Führung verspielten die Vorwärts-Kicker, um am Ende aber doch alle Punkte einzufahren – am Sonntag gelang mit dem 5:3 (2:1) über den ATSV Scharmbeckstotel ein wichtiger Dreier im Bezirksliga-Keller. „Es ist unser altes Leid. Vorne hätten wir zwei oder drei Treffer mehr erzielen können, hinten haben wir wieder zu viele individuelle Fehler produziert“, atmete Jamieson durch.

Der Coach sah letztlich einen verdienten Erfolg, „weil der Gast nur mit Langholz gespielt hat, wir ihn aber wieder stark gemacht haben.“ Positiv schlug zu Buche, dass seine Schützlinge immerhin fünfmal zuschlugen – negativ hingegen, dass die Abwehr erneut zu unsicher agierte. Gleich nach dem Match kündigte der Übungsleiter an, die Formation ändern zu wollen: „Unsere Dreierkette ist nur ein Kettchen. Da werde ich eine Umstellung vornehmen und wieder eine Viererkette aufbieten.“ Einzig Lukas Scheibe attestierte Jamieson eine gute Vorstellung in der Hintermannschaft: „Er war immer am Gegner und hat ihn zugestellt.“

Vorne durften sich die Hülsener ein weiteres Mal aufs Duo Marcel Meyer/Dennis Neumann verlassen – beide schnürten einen Doppelpack. Wobei Meyer in Hälfte zwei auf die Sechs rückte, da Malte Schultze ausgewechselt wurde und David Röhnert in der offensiven Rolle seine Stärken hat. Nach einem feinen Pass in die Nahtstelle von Gianluca Müller markierte Meyer schon in der sechsten Minute das 1:0. Die Schwächen in der Deckung nutzte dann Johann Boger nach guter Kombination zum 1:1 (26.). Sehenswert das 2:1 für die Platzherren: Neumann wurde steil von Maurice Bertram geschickt, legte quer – und Meyer sorgte für die abermalige Führung (32.).

Als Neumann einen Doppelpass mit Müller zum 3:1 veredelte (49.), schien der SVV einem sicheren Sieg entgegenzustreben. Doch der für Björn Schnabel (Leistenverletzung) eingewechselte Keeper Tim Gottschalk machte es noch einmal spannend. Erst kam er zögerlich aus dem Kasten und legte Viateslav Dederer – den fälligen Strafstoß nutzte Boger zum 3:2 (60.). Dann ließ er einen Hülsmann-Freistoß nach vorne prallen, Boger glich zum 3:3 aus (81.). Das Zittern beendete Neumann freistehend nach starkem Röhnert-Pass zum 4:3 (85.), Rafael Franco traf dann gar noch zum 5:3 (90.).