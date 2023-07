3:0 in Oyten: Dennis Hoins wirft Verdens Motor an

Von: Frank von Staden

Oytens Keeper Fabian Meyer kommt hier noch vor Verdens Jalte Röpe an den Ball, später aber musste der Schlussmann dann doch noch dreimal hinter sich greifen. © von Staden

Bis Mitte des zweiten Durchgangs stotterte der Motor des Pokalfavoriten doch gehörig, dann aber sorgte Dennis Hoins mit einem Doppelpack (65./70.) dafür, dass Fußball-Landesligist FC Verden 04 beim klassentieferen TV Oyten doch noch mit einem standesgemäßen 3:0 (0:0)-Erfolg in die 2. Runde einzog. Treffer Nummer drei markierte dabei der Ex-Etelser Bastian Reiners (79.).

Oyten – „Verden verfügt schon über eine gewisse Qualität, keine Frage. Wir haben es lange defensiv gut gemacht, hatten selber die ein oder andere Chance. Und wenn wir dann den Strafstoß bekommen, der für mich einer war, dann bekommen wir eventuell noch einmal eine andere Luft“, hatte später TVO-Coach Jan Fitschen eine Kontermöglichkeit im zweiten Abschnitt vor Augen, als Verdens Luis Saul und Manuel Brzozowski im FC-16er im Laufduell aneinandergerieten. „Lachhaft, darüber brauchen wir gar nicht zu reden! Aber es stimmt, dass wir uns gerade in der ersten Hälfte schwergetan haben. Es ist allerdings nicht einfach, gegen sehr tief stehende Teams sofort Lösungen zu finden. Zudem sind uns da noch zu viele Fehler unterlaufen. Das haben wir dann in der zweiten Hälfte viel besser gemacht“, resümierte da Verdens Trainer Frank Neubarth, der von einem Strafstoß aber auch gar nichts wissen wollte.

Am Ende geht das Ergebnis in Ordnung, zumal wir Verden zweite Halbzeit zu viel Platz gelassen haben.

Die Gegentore, die die Oytener dann schlucken mussten, resultierten letztlich aus drei vermeidbaren Fehlern. Erst flog den Hausherren ein eigener Freistoß um die Ohren. So leitete Hoins per Konter seinen Führungstreffer selbst ein, nachdem er per Doppelpass mit Jonas Austermann TVO-Keeper Fabian Meyer, der zuvor einige Möglichkeiten der Gäste zunichtemachen konnte, keine Chance ließ. Ein Ballverlust im Mittelfeld führte danach schnell zum entscheidenden 2:0. Und per Kopf nach Flanke von Mathis Meyer gelang Bastian Reiners dann sein erster offizieller Treffer für die Reiterstädter.

Mit etwas Glück aber hätten die Oytener die Gäste durchaus vor eine schwerer zu lösenden Aufgabe stellen können. Denn nach wenigen Minuten stand Robel Tesfo per Balleroberung frei vor dem FC-Kasten, schloss aber sehr verbesserungswürdig ab (3.). Dasselbe traf indes auch auf die Verdener zu, die zwar viel Ballbesitz verbuchten, vor dem Tor aber bis zum Pausenpfiff ebenfalls nur ausbaufähige Chancen kreierten. „Am Ende geht das Ergebnis schon in Ordnung, zumal wir Verden dann zweite Halbzeit zu viel Platz gelassen haben“, so Fitschen.