4:1 - Dennis Hoins hält FC Verden 04 mit zwei Kopfball-Toren an der Spitze

Von: Ulf Horst von der Eltz

Der Matchwinner mit neuer Spezialität: Dennis Hoins (am Ball) erzielte beim Verdener 4:1 über Teutonia Uelzen zwei Treffer – beide mustergültig per Kopf. © Westermann

Weiter mit optimaler Ausbeute: Fußball-Landesligist FC Verden 04 feierte am Sonntag mit dem 4:1 über Teutonia Uelzen den dritten Dreier in Serie und grüßt wie gewohnt als Spitzenreiter. Dabei scheint Dennis Hoins eine neue Leidenschaft entdeckt zu haben, der Rückkehrer markierte zwei blitzsaubere Kopfball-Tore.

Verden – Auch ein früher Rückstand war kein großes Hindernis: Der FC Verden 04 fertigte am Sonntag den SV Teutonia Uelzen mit 4:1 (3:1) ab und behauptete die Tabellenführung in der Fußball-Landesliga. Drei Spiele, neun Punkte – klar, dass Trainer Frank Neubarth das Grinsen nicht aus dem Gesicht bekam: „Besser geht es natürlich nicht. Wichtig ist in erster Linie, dass die Jungs sich bestätigt fühlen. Sie sehen, dass es trotz der holprigen Vorbereitung geht.“

Mit einer über weite Strecken souveränen Leistung beherrschten die Allerstädter den Kontrahenten, bei besserer Chancenauswertung hätte der Erfolg durchaus noch höher ausfallen können. Und in der Schlussphase schaltete der Primus einen Gang zurück, nachdem die Blauhemden offensichtlich nur noch auf Schadensbegrenzung aus waren. Und Neubarth hatte wohl schon das Derby nächsten Sonnabend in Etelsen auf dem Schirm: „Jetzt kommen Gegner, die uns anders fordern werden.“

Deblitz-Fehler beschert Verden frühen Rückstand

Von den Uelzenern wurden die Verdener lediglich in der Anfangsphase gefordert – mit einem Wirkungstreffer: Elias Deblitz, linker Part der erstmals gespielten Dreierkette, ließ sich im Aufbau den Ball abluchsen, Felix Lüdemann überwand Keeper Jascha Tiemann mit einem Lupfer zum 0:1 (6.). Nach einigen Halbchancen wurde es bei einem Kopfball von Jan-Ole Müller auf Austermann-Ecke schon gefährlicher (16.).

Wenig später war es dann soweit: Bei einem Konter legte Thomas Celik die Kugel auf die rechte Seite, Jonas Austermanns flache Hereingabe drückte Brandes zum 1:1 in die Maschen (22.). „Entscheidend war, dass wir nach dem Rückstand die Geduld bewahrt haben. Denn wir mussten aufpassen, mit langen Bällen kann Uelzen ja immer für Gefahr sorgen“, lobte Neubarth.

Jonas Austermann bereitet drei Treffer vor

Seine Elf legte noch vor der Pause nach: Eine Hereingabe von Austermann verwertete Celik in der Sturmmitte zum 2:1 (22.). Die Hochkaräter häuften sich, Dennis Hoins (34.) und Brandes (43,) vergaben jedoch. Dann bewies Rückkehrer Hoins seine neue Spezialität, als er eine Austermann-Flanke mustergültig zum 3:1 einköpfte (45.+2) – der dritte Assist des Kapitäns.

„Auch wichtig, dass wir noch erhöhen konnten. Wenn die Uelzener uns hinten Luft ließen, haben wir das gut gemacht“, zeigte sich Neubarth mit den ersten 45 Minuten einverstanden. Und der Ex-Profi durfte verdutzt einen weiteren Hoins-Treffer per Kopf bejubeln – diesmal verwertete der Achter eine Flanke von Bjarne Guth zum 4:1 (54.). Dabei musste Neubarth schmunzeln: „Weiß auch nicht, wo diese neue Leidenschaft von Dennis herkommt. Im Training übt er das jedenfalls nicht.“ In der Endphase wurden die Chancen rarer, Celik vergab noch zweimal (63., 89.). Verden begnügte sich mit dem 4:1, geriet jedoch selbst kaum in Gefahr. Neubarth: „Hinten raus haben wir nicht mehr so gut eröffnet, wir wollten Uelzen aber auch keine Möglichkeiten mehr geben.“