FC Verden 04 zieht sicher ins Achtelfinale ein – 4:2

Von: Ulf Horst von der Eltz

Trug sich bei Verdens 4:2 in die Torschützenliste ein: Kevin Brandes. Archiv © Westermann

Fußball-Landesligist FC Verden 04 ist für den Punktspielstart gerüstet: In der 2. Hauptrunde des Bezirkspokals feierte die Neubarth-Elf am Sonntag einen sicheren 4:2 (2:0)-Erfolg beim SV Anderlingen und steht wie erwartet im Achtelfinale.

Verden – Der Trainer sah eine über weite Strecken prima Leistung: „Pass- und Positionsspiel waren stark. Wir haben uns viele Chancen herausgearbeitet, aber zu wenig Tore gemacht.“ Dass seine Truppe in der Schlussphase nach einigen Wechseln noch zwei Gegentreffer kassierte, gefiel dem Ex-Profi weniger: „Nochmals ein Fingerzeig, dass wir durchgehend konzentriert sein müssen. Da waren wir im Gefühl des sicheren Sieges etwas zu nachlässig.“

Guter Einstand für Daniel Kunkel

Daniel Kunkel deutete an, dass er zu einer wichtigen Verstärkung werden kann. Die frischeste Neuerwerbung vom Bremer SV begann im linken Abwehrzentrum und gab später den Linksverteidiger. „Klar muss er sich noch eingewöhnen. Aber er hat seine Sache schon richtig gut gemacht, sehr aufmerksam gespielt“, lobte Neubarth.

Dennis Hoins trifft sehenswert

Verden nahm das Zepter von Beginn an in die Hand, für die sehenswerte Führung sorgte Dennis Hoins: Der Rotschopf vollendete eine feine Kombination per Seitfallzieher unter den Giebel, nachdem Bastian Reiners an Keeper Treu gescheitert war (21.). Nur vier Minuten später wurde Hoins gefoult, den Strafstoß nutzte Lukas Muszong zum 2:0. Pech, dass kurz vor der Pause Luis Saul umknickte und vom Feld musste.

In Hälfte zwei veredelte Jalte Röpe einen feinen Spielzug gegen die aufgerückte Abwehr des Bezirksligisten zum 3:0 (60.). Kevin Brandes erhöhte am zweiten Pfosten auf 4:0 (63.). Der FC gestattete dem Gastgeber noch Ergebniskosmetik (65., 78.).