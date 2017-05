4:1 – Dennis Buttkus gibt den Dosenöffner

Dörverden - Von Björn Drinkmann. Mit 4:1 (0:0) gewann der TSV Thedinghausen am Sonntag auch beim TSV Dörverden und hält damit die Minichance auf Platz zwei in der Kreisliga aufrecht. Dabei verlief die erste Halbzeit noch sehr ausgeglichen. Die Heimelf stand sehr kompakt und überließ den Gästen den Ballbesitz. Allerdings kamen beide Teams nicht wirklich zu nennenswerten Chancen. So ging es ohne Tore in die Kabine.

Aus dieser kamen die Gäste mit Dampf und gingen durch Jannik Blischke in Führung. Ein langer Einwurf wurde von Dörverden zu kurz geklärt, der Thedinghauser haute den Ball per Außenrist ins lange Eck (51.). Doch die Gastgeber wollten sich so schnell nicht geschlagen geben. Leon Delleske schlug einen langen Ball auf Roman Stamikow, der ihn gekonnt im Tor von Ulf Kersjes unterbrachte (55.). Das war der Startschuss zur besten Phase der Pohlner-Elf, die nun sogar Möglichkeiten zur Führung hatte.

Doch Dennis Buttkus brachte das Team von der Eyter wieder in Front. Niklas Gudegast wurde über rechts auf die Reise geschickt. Seine Hereingabe nutzte Buttkus eiskalt (62.). Nur neun Minuten später war Buttkus dann erneut zur Stelle. Ein langer Ball trumpfte im Strafraum auf. Pascal Deke und Torwart Christopher Senff waren sich uneinig, Nutznießer war Buttkus zum 3:1 (71.). Spätestens jetzt war die Messe gelesen, aber die Gäste wollten mehr. Wieder war Buttkus beteiligt, der außen freigespielt wurde. Seine flache Hereingabe verwertete Mouhammed Lamine Kone aus kurzer Distanz zum 1:4 (78.).

Thedinghausens Trainer Sven Gudegast war zufrieden: „Auch wenn wir in der ersten Hälfte noch nicht so gut gespielt haben, war das wieder sehr okay. Das 2:1 war der Dosenöffner. Danach hatten wir die Partie voll in der Hand und haben auch in der Höhe verdient gewonnen“. Ebenso schätzte Nils Pohlner die Partie ein: „Das Ergebnis geht voll in Ordnung. Am Ende können wir mit dem 1:4 sogar fast noch zufrieden sein. Wir haben gegen eine starke Mannschaft verloren.“

TSV Dörverden: Senff - Stamikow, Meineke, Langer (69. Pohlner), Rosebrock, N. Deke (41. D. Seibert), Schulz, Delleske, Cordes (78. Dubs), Felker, P. Deke.

TSV Thedinghausen: Kersjes - Möller, Hantke, Buttkus (78. Boss), Lange, Finke, Füst, Ölfke, Gudegast (65. Kone), Neugebauer, Blischke (82. Fischer).