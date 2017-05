Denis Schymiczek raubt Riede früh den letzten Mut

Riede - Von Ulf von der Eltz. Da musste dann auch noch Torben Schumacher nach dem Aufwärmen mit einer Knöchelverletzung passen – das war zu viel für den MTV Riede. Im Bezirksliga-Derby nutzte der TSV Bassen diese Schwächung am Sonntag eiskalt aus und entführte mit einem verdienten 3:1 (3:0)-Erfolg drei Punkte vom Segelhorst. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat den Schock in der ersten Habzeit nicht verdaut“, resümierte MTV-Coach Torsten Krieg-Hasch.

Ehe sich die Platzherren auf die neue Situation einstellen konnten, raubte Denis Schymiczek ihnen den letzten Mut: Nach einem Freistoß, den Marcel Bremers Vorderleute nicht entschärften, war Bassens Kapitän zur Stelle und markierte aus dem Gewühl heraus das 0:1 (6.). Es folgte ein erster Abschnitt, den die Grün-Roten mit sicheren Ballstafetten bestimmten. Das lobte auch ihr Trainer Uwe Bischoff: „Wir haben das souverän gemacht, das frühe Tor spielte uns natürlich in die Karten.“ Die Gäste mussten aber bis kurz vorm Wechsel warten, ehe sie erhöhten: Luca D’Agostino markierte nach Klasse-Vorarbeit von Denis Schymiczek das 2:0 (42.), mit dem letzten Angriff köpfte Bassens Torjäger dann eine von allen verpasste Bischoff-Ecke zum 3:0 ein (45.).

In Hälfte zwei taute Riede auf und setzte nun den Favoriten unter Druck. Marc Lindenberg köpfte nach Lohs-Ecke schnell das 1:3 (49.) und sorgte für Hoffnung am Segelhorst. „Da war die Galligkeit plötzlich da. Hätten wir bei den vielen Chancen das zweite Tor erzielt, wäre Bassen richtig ins Schleudern geraten“, meinte Krieg-Hasch. Kai Schumacher per Kopf (63.), Alexander Lohs per Heber knapp über den Kasten (75.) vergaben jedoch die Hochkaräter.

Das Auftreten seiner Elf gefiel Bischoff überhaupt nicht mehr: „Wir wollten es locker ausspielen, sind aber mit den langen Rieder Bällen nicht klargekommen. So war es insgesamt ein schwaches Match, in dem die beide Schymiczek-Tore reichten.“ Für Aufsehen sorgte Schiri-Assistent Sözen, als er mit einem Toilettengang eine 60-sekündige Unterbrechung bescherte.