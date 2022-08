Denis Schymiczek gibt prima Einstand in Rieder Reserve

Denis Schymiczek half in der Rieder Reserve aus und langte gleich zweimal gegen den TSV Bierden zu. © von Staden

Nur drei Vereine können nach dem zweiten Spieltag in der 1. Fußball-Kreisklasse noch eine weiße Weste vorweisen: der TSV Dauelsen, der SV Wahnebergen und auch der TSV Brunsbrock II.

TSV Fischerhude-Quelkhorn II - TSV Dauelsen 0:4 (0:0). Klare Sache für die Gäste, die durch Julian Gürlich drei Minuten nach der Pause und in der 56. Spielminute schon früh die Weichen zu stellen wussten. Jonathan Seidel 20 Minuten vor dem Ende erhöhte auf 3:0. Zum 4:0-Endstand traf Jeff Diallo in der Schlussminute.

TSV Thedinghausen II - SV Holtebüttel 8:3 (3:2). „Das war mal eine sehr gute Vorstellung meiner Mannschaft“, so das Fazit von Thedinghausens Trainer Toni Krüger. Und so geht der Sieg auch in der Höhe mehr als in Ordnung. Die Gäste gingen zwar durch Jannis Delventhal nach 25 Minuten in Führung, doch per Doppelschlag durch Pascal Brauer und Murat Sekerymez (29./30.) sowie nur drei Minuten später durch Eugen Kern drehte der Gastgeber die Partie in ein 3:1. In der 38. Spielminute aber kamen die Gäste durch Luca Peymann noch einmal Anschlusstreffer. Nach einer Stunde stellte Eugen Kern allerdings den alten Abstand wieder her. Jannis Köhring gelang mit dem 3:4 in der 63. Minute der erneute Anschluss, doch zwei Minuten später traf Hamed Koneh zum 5:3. Hannes-Eike Bartsch zehn Minuten vor Schluss sorgte dann mit dem 6:3 für die Vorentscheidung. Pascal Brauer (90.) und Hannes-Eike Bartsch (93.) mit ihren jeweils zweiten Treffer sorgten für den Endstand.

TSV Etelsen III - TSV Brunsbrock II 1:2 (0:0). Für Etelsens Trainer Markus Thal war es am Ende des Tages eine Niederlage, „die so niemals zustande hätte kommen dürfen, denn meine Truppe war über die gesamte Spielzeit den Gästen klar überlegen, doch beste Torchancen blieben ungenutzt!“ So dauerte es bis zur 66. Spielminute, ehe Jonas Donatius zur verdienten Führung traf. Zehn Minuten vor dem Ende war es dann Joshua Schindel, der nach einer Tätlichkeit die Rote Karte sah und somit seiner Mannschaft einen Bärendienst erwies. Denn nur zwei Minuten später konnten die Gäste den Vorteil der Überzahl nutzen und kamen durch Frederick Brandt zum Ausgleich. Fünf Minuten vor Schluss war es dann Maximilian Magner, der den Siegtreffer für die Gäste erzielte.

TSV Achim II - Verdener Türk Sport 1:3 (1:2). „Eine Punkteteilung wäre die gerechtere Lösung gewesen, denn beide Seiten begegneten sich über die gesamte Spielzeit auf Augenhöhe. Letztendlich siegten die Gäste dann, weil sie vor dem Tor einfach effektiver waren“, konstatierte später Achims Coach Nusret Kaya. Tim Melzer traf in der zehnten Minute zur Führung für den Gastgeber. Fünf Minuten später glich Emirhan Ünlü aus. Und wenig später bescherte Hakar Ido den verdenern das 2:1 (25.). Im zweiten Abschnitt drängte der Gastgeber auf den Ausgleich, doch beste Chancen blieben ungenutzt. In der Nachspielzeit (90.+4) war es dann Mubarak Eedo Badir Badir, der einen Konter mit dem Treffer zum 3:1-Endstand abschloss.

MTV Riede II - TSV Bierden 5:2 (3:2). Für Riedes Trainer Henning Lange geht der Sieg seiner Elf unter dem Strich in Ordnung, „doch fällt er am Ende vielleicht etwas zu hoch aus, denn die Bierdener waren gerade im zweiten Abschnitt ebenbürtig.“ Die erste Halbzeit dominierte der Gastgeber und ging bereits nach drei Minuten durch Mischa Piepke in Front. Wenig später (12.) erhöhte Denis Schymiczek auf 2:0. Nach einer Viertelstunde kam Bierden durch einen verwandelten Foulelfmeter von Lukas-Dario Köster zum Anschlusstreffer. Nur zwei Minuten später war es erneut Denis Schymiczek, der zum 3:1 traf. Noch vor der Pause aber konnten die Gäste durch Mario Nagel erneut verkürzen. Im zweiten Abschnitt waren die Bierdener überlegen und drängten auf den Ausgleich, doch der Gastgeber hielt dem Druck stand und kam in der 82. Minute durch den zweiten Treffer von Mischa Piepke zum 4:2. Den Endstand erzielte Timm Wüstefeld.

SV Wahnebergen - TSV Blender 2:1 (2:0). Für Wahnebergens Co-Trainer Constantin Krawczyk geht der Sieg letztendlich in Ordnung, „aber das war schon ein sehr hartes Stück Arbeit, denn Blender war ein wirklich starker Gegner, der uns alles abverlangt hat.“ Christoph Stötzel traf nach zehn Minuten zur Führung der Gastgeber. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte Christian Dahnelt das 2:0 für den SVW. Nach einer Stunde kam Blender durch Michael Luttmann zum Anschlusstreffer. Danach drängten die Gäste auf den Ausgleich, doch am Ende brachten die Hausherren den knappen Vorsprung über die Zeit. ml