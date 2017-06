Demaku: „Ich freue mich auf Ottersberg“

Ottersberg - Grün-Weiß statt Rot-Weiß: Drilon Demaku verlässt nach drei Jahren Fußball-Bezirksligist TV Jahn Schneverdingen und wechselt zur neuen Saison zum Landesligsten TSV Ottersberg. „Ich hatte ein gutes Gespräch mit Trainer Jan Fitschen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe“, erklärt der Rotenburger, der am Mittwochabend offiziell vorgestellt wurde.

Demaku kommt nicht alleine. Er bringt aus Schneverdingen zudem Mittelfeldmann Aziz Arnavutoglu mit. Der ebenfalls 29-jährige Rotenburger hatte zuvor schon für Ottersbergs Reserve gespielt und ist damit kein Unbekannter am Fährwisch.

Gerne wären die beiden weiterhin bei den Heidestädtern geblieben. Da der Vertrag mit Trainer Klaas Rathjen aber nicht verlängert wurde, zogen sie ihre eigenen Konsequenzen. „Das war die beste Zeit in Schneverdingen. Die Entscheidung des Vorstands kann ich aber nicht vertreten. Auf diese Art und Weise Klaas vor die Tür zu setzen, geht einfach nicht. Da geht unsere Freundschaft vor, sodass das Kapitel Schneverdingen erledigt ist“, findet Demaku deutliche Worte.

Aziz Arnavutoglu kehrt an den Fährwisch zurück

Dass der 29-Jährige konsequent ist, weiß auch der RSV, Demakus Ex Club, nur zu gut. 2014 im Streit verlassen, kam jetzt von Neu-Coach Tim Ebersbach eine erneute Anfrage. „Ich habe damals gesagt, dass ich nie wieder für den Verein spiele. Daran hat sich nichts geändert, solange gewisse Personen im Vorstand sind“, so der Mittelfeldstratege. Aber nicht nur der RSV war an ihm interessiert. Auch Bezirksligist MTV Soltau hätte sich über seinen Pass gefreut.

