Bassener Fußballerinnen verlangen Favoriten TuS Büppel im NFV-Pokal alles ab

Teuer verkauften sich Bassens Fußballerinnen im NFV-Pokal als klarer Underdog gegen den zwei Klassen höher spielenden Regionalligisten TuS Büppel, verloren am Ende „nur“ mit 0:4.

Bassen – Wellenbad der Gefühle am Sonntag für Bassens Landesliga-Fußballerinnen in der 1. Hauptrunde des Niedersachsenpokals, in der die Grün-Roten als erstes Kreis-Team überhaupt standen und den haushohen Favoriten TuS Büppel aus der Regionalliga zu Gast hatten: Im Vorfeld eigentlich chancenlos, nach wenigen Spielminuten dann mit zwei Riesenmöglichkeiten zur Führung, am Ende dann aber doch beim 0:4 (0:2) standesgemäß besiegt worden.

Doch die Gastgeberinnen konnten mit erhobenen Hauptes das gut gesäumte Grün an der Dohmstraße verlassen. Denn über 90 Minuten stemmten sich die Hausherrinnen mit aller Kraft gegen die spielerische Übermacht des Gegners, boten den Gästen kaum Lücken im Zentrum und verkauften sich so mehr als teuer.

Die beiden einzigen Möglichkeiten boten sich dabei Kapitänin Nina Kobelt (6.) sowie Aline Stenzel (11.), die beide Mal das Leder im Mittelkreis erobern und der weit aufgerückten Defensive des Regionalligisten enteilen konnten. Frei vor der Torfrau der Gäste schob Kobelt den Ball aber knapp neben das Tor, Stenzel scheiterte zunächst an der Keeperin und jagte im Nachsetzen die Kugel dann über das Gehäuse.

Das war es aber auch, danach legten die Gäste eine konzentrierte Leistung an den Tag, konnten Bassens gute Torfrau Jennifer Schmidt allerdings erst in der 27. Minute zum 0:1 überwinden und nahmen zur Pause nach einem weiteren Treffer (37.) ein 2:0 mit in die Kabine. Im zweiten Abschnitt machte Büppel per 18-Meter-Schuss und dem daraus resultierenden 3:0 schnell alles klar. In der 79. Minute folgte dann der 4:0-Endstand.

Bassens sportlicher Leiter Uwe Norden zeigte sich dennoch hochzufrieden: „Abgesehen von den zwei durchaus guten Möglichkeiten in der Anfangsphase besaßen wir keine reelle Torchance und waren eigentlich ausschließlich mit Abwehrarbeit beschäftigt. Dennoch haben wir gegen einen immerhin zwei Ligen höher beheimateten Gegner eine sehr ordentliche Leistung abgeliefert. Insbesondere in Sachen Einsatz und Motivation ist unserem Team ein dickes Lob auszusprechen, denn unsere Spielerinnen haben vor gut besuchtem Haus alles gegeben.“ TSV Bassen: Schmidt - Norenbock, Eggert, Trimpert (86. Puvogel), Meyer, Willms, Lübkemann (86. Lerbs), Maruschke (71. Teyyar), Krantz, Kobelt, Stenzel.