Golferin Emma Alessia Delwes: Jetzt will sie den Aufstieg in die 1. Bundesliga

Von: Ulf Horst von der Eltz

Der Schwung sitzt: Emma Alessia Delwes aus Kirchlinteln qualifizierte sich mit GC Hannover für die Bundesliga-Relegation – dort will sich das Team einen Traum erfüllen. © Privat

Emma Alessia Delwes steht kurz vor der Erfüllung eines Traumes: Die Golferin aus Kirchlinteln spielt am Sonntag mit ihrem Team vom GC Hannover gegen Altenhof um den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Neben dem gelösten Ticket für diese Relegation absolvierte die 17-Jährige zwei erfolgreiche Turniere.

Kirchlinteln – Auf erfolgreiche Events blickt Emma Alessia Delwes zurück. Am wichtigsten war für die Golferin aus Kirchlinteln die errungene Meisterschaft in der 2. Bundesliga West mit ihren GC Hannover. Die Mannschaft löste damit am letzten Spieltag zu Hause das Ticket zur Relegation für die 1. Bundesliga, die am Sonntag steigt. Darüber hinaus gewann die 17-Jährige in Schloss Westerholt die Vorausscheidung für die DM der Mädchen AK 18 – für die hatte sie sich aber schon vorher qualifiziert. Bei den Bavarian Youth Open in Holledau sprang zudem ein starker zweiter Platz heraus.

Ihren Start bei der Vorausscheidung für die Deutsche Meisterschaft der Mädchen AK 18 vom 23. bis 25. September in Travemünde erklärte Delwes trotz des bereits gelösten Tickets: „Ich wollte gern in Schloss Westerholt mitspielen, damit ich mich schon einmal für die DM vorbereiten kann und dieses Turnier ebenfalls Punkte für die World Amateur Golf Ranking (WAGR)-Liste bringt.“

Vom ersten Tag an lag sie in Führung, mit Runden von 68, 70 und 72 (gesamt -6) gewann sie das Turnier. Dabei verbesserte das Talent aus dem Kreis Verden sein Handicap auf -3,8 und machte auch in der WAGR- Rangliste einen Satz nach oben.

Als absolutes Highlight stand in der 2. Bundesliga West der abschließende fünfte Spieltag im eigenen Golfclub Hannover. Die 17-Jährige und ihre Mannschaft mussten gewinnen, um in das Relegationsspiel gegen den Sieger der Nordstaffel einzuziehen. Das gelang mit fünf Schlägen Vorsprung und brachte die Golferinnen aus der Landeshauptstadt in die Relegation zur 1. Bundesliga Nord gegen den Golfclub Altenhof, das am Sonntag in Hubbelrath über die Bühne geht.

„Es wäre sehr wichtig für mich und mein Team zu gewinnen. Wir haben hart dafür gearbeitet und wollen unseren Traum von der Bundesliga verwirklichen“, hofft die Kirchlintlerin.

Delwes bei Bavarian Youth Open auf Rang zwei

Schließlich errang Delwes bei den Bavarian Youth Open in Holledau den zweiten Platz mit 212 Schlägen hinter Annika Voll (Münchner GC, 207). „Um die Tage bei jeweils über 30 Grad Hitze erfolgreich zu beenden, brauchte es mentale und körperliche Anstrengungen. Ein sehr hügeliger Platz mit sehr harten, nicht gewässerten Fairways war ein weiteres Probleme,“ berichtet Delwes.

In der ersten Runde lieferte sie solides Golf mit einer -4 (68 Schläge). Das bedeutete zwar die Führung, Annika Voll lag aber nur einen Schlag dahinter. Zwei Even-Par-Runden brachten Delwes auf 207 Schläge, das reichte aber nicht zum Sieg: „Voll war in der Runde einfach besser und legte eine unglaubliche 66 (-6) hin. Vor allem habe ich hier gelernt, dass es wichtig ist, sich nicht all zu sehr über sein eigenes Spiel aufzuregen und sich auf sein Spiel zu konzentrieren, statt sich mit anderen zu vergleichen.“

Dennoch war die Kirchlintlerin froh über den zweiten Platz, denn sie konnte ihr Handicap auf -4,1 verbessern. Zusätzlich rückte sie im World Amateur Golf Ranking auf Platz 932 vor. Nach der Bundesliga-Relegtion am Sonntag steht vom 18. bis 21. August noch die Deutsche Meisterschaft der Damen (AK offen) in München an.