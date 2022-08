Golf: Emma Alessia Delwes bejubelt Aufstieg in die 1. Bundesliga

Von: Ulf Horst von der Eltz

Das große Ziel ist erreicht: Emma Alessia Delwes, Golferin aus Kirchlinteln, gewann mit GC Hannover die Relegation und erfüllte sich mit ihrem Team den lange gehegten Traum von der 1. Bundesliga. Darüber hinaus feierte die 17-Jährige auf heimischer Anlage in Hannover einen Turniersieg.

Kirchlinteln – Der große Traum ist wahr geworden: Emma Alessia Delwes aus Kirchlinteln hat mit dem Golfclub Hannover den Aufstieg in die 1. Bundesliga geschafft. In der Relegation setzte sich das Team in Hubbelrath gegen den GC Altenhof durch. Einen Tag zuvor hatte die 17-Jährige auf der Heimanlage an der Leine zur richtigen Einstimmung einen Turniersieg gefeiert.

Es war der Möbel Hesse Cup Junior International. Am ersten Tag spielte Emma Alessia Delwes 3 über Par und war noch nicht zufrieden mit dieser Leistung, die vier Schläge Rückstand zur Erstplatzierten bedeuteten. Der wurde von der 17-Jährigen durch eine 1-unter-Par-Runde am zweiten Tag wieder wettgemacht.

Delwes holt beim Turnier Rückstand auf

Am dritten und letzten Tag lagen Lynn Niepmann und die Kirchlintlerin gesamt 2 über Par, sodass sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen entwickelte. Am vierten Loch kassierte Delwes einen Doppelbogey und Niepmann einen Birdie, sodass die junge Dame aus dem Kreis Verden drei Schläge an einem Loch verlor.

„Da jedoch drei Schläge im Golf schneller einzuholen sind, als man denkt, musste ich mein Vertrauen zu meinem Spiel nicht verlieren und weiterhin mental stark bleiben“, berichtet Delwes.

Das gelang ihr, sodass sie auf den Löchern 14 bis 16 sogar drei Birdies in Folge notieren konnte und sich mit Runden von 74 (+3), 70 (-1) und 71 (Even) und zwei Schlägen Vorsprung den Turniersieg sicherte: „Über das gewonnene iPad habe ich mich sehr gefreut, da es nicht gewöhnlich ist, dass man bei Jugendturnieren solche hochwertigen Preise gewinnt.“

Einen Tag später stand dann mit dem Team des GC Hannover direkt das sehnlichst erwartete Highlight, die Relegation zur 1. Bundesliga gegen den GC Altenhof, an. Dabei wurden drei Vierermatches am Vormittag und sechs Einzelmatches am Nachmittag auf dem Golfplatz des Golfclubs Hubbelrath gespielt. Delwes und ihre Viererpartnerin Finja Wietschorke gewannen 8 auf bei noch 7 zu spielenden Löchern (8 & 7). Nach den Vierern stand es 1,5:1,5.

Bei den Einzelmatches gingen die Golferinnen aus Niedersachsens Hauptstadt schnell und hoch in Führung, sodass man den Sieg schon bereits nach neun Löchern vermutete. „Als der letzte entscheidende Putt fiel, waren mein Team und ich erleichtert und erfreut. Nach all den Jahren haben wir uns von der Gruppenliga nach oben gearbeitet und dürfen nächstes Jahr zum ersten Mal in der ersten Bundesliga schnuppern und spielen“, frohlockt Emma Alessia Delwes.

Nach all dem Training war endlich das große Ziel erreicht, „ich bin äußerst froh, Mitglied dieser Mannschaft zu sein. Und dieser Erfolg passt perfekt zum 100-jährigen Bestehen des Golfclub Hannovers, den wir nächstes Jahr in der 1. Bundesliga feiern dürfen.“