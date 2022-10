FC Verden 04 II: Deke macht den Deckel aufs Derby – 2:0

Von: Ulf Horst von der Eltz

Rausgeboxt: Bassens Keeper Claas Möller klärt gegen Verdens Stürmer Nick Zander (davor). Auch Marko Brtan (hinten) war schon hochgestiegen. Der FC siegte 2:0. © Wächter

Zufrieden mit dem Ergebnis, aber nicht so richtig zufrieden mit der Leistung verließ Jan Twietmeyer den Hubertushain. Nach dem 2:0 (1:0)-Sieg im Bezirksliga-Derby über den TSV Bassen wollte der Trainer des FC Verden 04 II keine allzu große Kritik üben.

Verden – „Wir haben die drei Punkte, nach mehr fragt morgen ohnehin keiner. Es fehlte so ein bisschen die Sicherheit, weil wir eine frühere Entscheidung verpassten,“ meinte der Delmenhorster lapidar.

Da seine Allerstädter den Kontrahenten aber fast in jeder Phase dominierten, konnte Twietmeyer über die vergebenen Chancen schnell hinwegsehen. Auf der anderen Seite zog Bassens Routinier Mark Moffat ein zweigeteiltes Resümee: „Sicher sind wir vom Resultat enttäuscht. Es ist aber kein Beinbruch. Wir sind nach einer ausgeglichenen Viertelstunde nicht ins Spiel gekommen. Verden war dem dritten Tor näher als wir dem Anschluss, von daher ist der Sieg äußerst verdient.“

Twietmeyers Umstellung auf 4:4:2 fruchtet

In der Anfangsphase tat sich die Landesliga-Reserve schwer, zu Möglichkeiten zu kommen. Die Grün-Roten verteidigten konzentriert, ohne aber selbst nach vorne initiativ zu werden. Erst als Twietmeyer vom 4:3:2:1 mit Nick Zander als alleiniger Spitze auf ein 4:4:2 umstellte, wurden seine Verdener gefährlicher. Sie spielten jetzt mehr in die Breite – und schon wurde es brenzlig vor dem Kasten von Claas Moeller. Der aufgerückte Lars Buhr scheiterte doppelt am auf der Linie stehenden Serhat Yüksel (23.), im Nachklapp traf Zander den Ball nicht richtig. Malte Kalski wurde nach Brtan-Zuspiel im letzten Moment geblockt (29.), nach einem Moeller-Fehlpass bediente Mathis Meyer den langen Ole Sievers – die zweite FC-Spitze scheiterte aus der Drehung am Bassener Keeper (31.).

Luca Andresen verpasst Ausgleich

Dann war es aber soweit: Der gut aufgelegte Kmail Zaid-Nasser spielte durch auf Zander, den Moeller nur noch irregulär stoppen konnte – der Gefoulte verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:0 (34.). Die einzige richtige Chance für die Grün-Roten vergab kurz vor der Pause Marlon Richert, als er nach starkem Nesic-Pass an Paul Gansbergen scheiterte (42.). Ansonsten fanden die Gäste vorne nicht statt.

Das änderte sich auch nach der Pause trotz zweier Wechsel nicht. Zwar versuchte die Wiedekamp-Elf, griffig in den Zweikämpfen gegenzuhalten, aber Verden warf seine technischen Fähigkeiten in die Waagschale und drängte auf den zweiten Treffer. Sievers mit Lattenkopfball (51.), Zander gegen Moeller (60.) und Bastian Deke aus einem Meter (66.) verpassten jedoch.

Die Landesliga-Reserve hatte jedoch auch Abspielfehler dabei, sodass Bassen mutiger wurde – und sogar den Ausgleich auf dem Fuß hatte: Mark Moffat legte kurz ab, Luca Andresen schoss aus 16 Metern knapp daneben (70.). Wenig später machte Deke aber den Deckel drauf, als er einen tollen Pass von Zaid-Nasser eiskalt vor Moeller zum 2:0 nutzte (73.).