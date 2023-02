FC Verden 04 II fehlt beim 1:1 gegen VSK der richtige Lohn für Klasse-Job

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Dynamisch durch die VSK-Deckung: Noah Daust (am Ball) lieferte mit Verden II ein starkes Match. © Albrecht

Mit einer starken Leistung überraschte der FC Verden 04 II am Sonntag im Bezirksliga-Duell gegen den VSK Osterholz. Das 1:1 war am Ende nicht der richtige Lohn, die Twietmeyer-Elf hätte einen Sieg verdient gehabt.

Verden – Jan Twietmeyer wusste nicht so recht, ob er sich nun freuen oder zwei verlorenen Zählern nachtrauern sollte: „Im Vorfeld hätte ich einen Punkt unterschrieben. So waren wir dem Dreier näher als der VSK.“ Mit einer starken Leistung bot sein FC Verden 04 II dem VSK Osterholz-Scharmbeck am Sonntag im Bezirksliga-Duell die Stirn und verbuchte am Ende ein 1:1 (0:0). Dabei verpasste die personell gebeutelte Landesliga-Reserve nur knapp den absolut verdienten Sieg.

Dickes Lob für dezimierten Kader

„Schade, dass wir nicht nachlegen konnten. Dann wären wir zum Schluss bestimmt nicht so dermaßen unter Druck geraten“, haderte der Coach mit dem kleinen Kader. Dem zollte er aber auch ein dickes Lob: „Die Jungs haben alles rausgehauen, gut gegen den Ball gearbeitet und die Abstände eingehalten. Es war ein Schritt in die richtige Richtung.“

Zur Überraschung der Fans bestimmte nicht der favorisierte VSK das Geschehen auf dem Hubertushain. Erst in den letzten 20 Minuten gaben die Gäste Gas und sorgten für Dauerstress im FC-Strafraum – das späte 1:1 war dennoch schmeichelhaft für die Grünhemden. Denn die Verdener überraschten mit einer kompakten Spielweise, ließen sich auch von der zurückhaltenden Devise des VSK nicht rauslocken.

Vorne immer in Bewegung und somit Unruheherd: Marcel Klein (Mitte) beschäftigte die Osterholzer Abwehr ständig. Mit dem FC Verden 04 II verpasste er beim 1:1 nur knapp einen Sieg. © Albrecht

Vielmehr profitierten die Gastgeber von Fehlern, die sie zu schnellen Angriffen nutzten. Schon vor der Pause hätten sie somit eine Führung verdient gehabt. Doch Lasse Homann zielte aus elf Metern zu hoch (5.), Bastian Deke traf aus 16 Metern über den Kasten (14.), Noah Daust scheiterte freistehend an Keeper Vollstedt (45.) – ebenso wie Lars Buhr per Kopf nach Halinger-Ecke (45.+1). Auf der anderen Seite musste Torwart Thorben nur gegen Brinkmann retten (12.).

Deke und Klein machen viele Wege

Auch im zweiten Abschnitt blieb Osterholz zu verhalten, immer wieder verhinderten Deke und Marcel Klein durch ihr Anlaufen einen geordneten Spielaufbau. „Schon klasse, was die beiden da vorne für Wege gemacht haben“, lobte Twietmeyer das Offensiv-Duo in Vertretung des verletzten Nick Zander.

Und so blieb die FC-Reserve weiterhin wesentlich gefährlicher. Scheiterte Deke nach Halinger-Zuspiel noch am stark reagierenden Vollstedt (48.), war der Ex-Dörverdener drei Minuten später erfolgreicher: Nach Klein-Pass lief Deke um Hussain Taha herum und traf aus spitzem Winkel zum 1:0. Abermals Deke (54.) und Alexander Halinger (60.) waren dicht am zweiten Tor. Dem hatte Osterholz nur einen Taha-Kopfball neben den Kasten entgegenzusetzen (65.).

Erst in den letzten 20 Minuten entfachte der Favorit Wirbel – nun stand FC-Keeper Bruns mehrfach im Blickpunkt, meisterte die Situationen aber prächtig. Und einmal köpfte Felsch einen Schumacher-Nachschuss von der Linie (75.). Der Druck wurde nun aber immer stärker, sodass Taha nach schnellem Angriff über links noch das 1:1 gelang (83.). Somit blieb Deke & Co der Lohn für ihren Klasse-Job verwehrt.