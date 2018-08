Defensive wird HSG zum Verhängnis

Verden - Von Björn Lakemann. Als guter Gastgeber erwies sich Handball-Landesligist HSG Verden-Aller in der ersten Runde des HVN/BHV-Pokals. Die zusammengewürfelte Mannschaft um Interimstrainer Hermann Erasmie, dessen Sohn Tim im Tor stand, verlor alle drei Begegnungen. Allerdings vermochte der 18-jährige Keeper neben Neuzugang Glen Rades in allen drei Spielen zu überzeugen.

„Das war doch gar nicht so schlecht. Einzig die Abwehrarbeit ist zu kritisieren“, befand Tim Erasmie, der normalerweise für die HSG das Tor der A-Jugend in der Landesliga hütet. Gleichwohl wurde er von seiner Defensive, die ihren Namen nicht verdient hatte, zu oft allein gelassen.

Für die HSG hatte es der Auftakt gegen die SVGO Bremen, die nachher als Sieger aus dieser Viererkonkurrenz hervorgingen, gleich in sich. In der Spielzeit über zweimal 15 Minuten legten die Nordbremer sofort ein 3:0 vor. Erst Janik Rosilius gelang der erste Treffer für die Verdener. In der Folge blieben die Gäste jedoch deutlich effektiver und nutzte die Fehler der HSG gnadenlos aus. Beim 7:2 (13.) war der Drops eigentlich schon gelutscht, zumal die Gäste auch weiterhin immer eine bessere Antwort parat hatten. „Ihr müsst euch mehr anschreien und den Nebenmann helfen“, ermahnte Interimstrainer Erasmie sein Team. Aber auch das brachte nicht den gewünschten Erfolg, sodass sich die Allerstädter über die verdiente 10:18-Niederlage nicht beklagen durften.

Viel besser lief es indes gegen Verbandsliga-Absteiger TS Hoykenkamp. Glenn Rades gelang eine Minute vor dem Wechsel das 8:8, ehe die Verdener doch mit einem Rückstand in die Pause gingen – 8:9. In der zweiten Hälfte legten die Gastgeber dann sogar das 12:11 vor, doch in der Folge übernahm Hoykenkamp mehr und mehr das Kommando. Zwar wurde es am Ende noch einmal spannend, doch letztlich reichte es beim 16:17 doch nicht mehr zu einem Teilerfolg. „Unsere Deckung hat viel besser gearbeitet, da nun auch die Kommunikation in meiner Mannschaft gepasst hat“, sparte Erasmie nicht mit Lob.

In der letzten Tagespartie empfing das Erasmie-Team den ebenfalls sieglosen künftigen Klassenpartner HSG Stuhr mit Coach Sven Engelmann. Bis zum 7:8 (14.) durch Rades lief es, doch dann erlebten die Erasmie-Schützlinge einen kapitalen Einbruch. Somit war die Messe beim 9:14 (18.) bereits gelesen und am Ende konnten sich die Gäste aus Stuhr zumindest über einen Tagessieg in der Verdener Realschulhalle freuen. Trainersohn Tim Erasmie wusste: „Dafür, dass wir ein bunt gemischtes Team am Start hatten, haben wir es nicht so schlecht gemacht.“