David Airich rettet Keeper Caner Sahan das Debüt – 2:2

Uphuser Goalgetter am Mittwochabend mit Doppelpack gegen Heeslinger SC

+ Immer agil, immer im Vorwärtsgang: Ali Achour (links), hier gegen Heeslingens Marco Sobolewski, vergab aber zwei gute Chancen. Am Ende erreichte der TB Uphusen ein 2:2-Remis. J Foto: Hägermann

Uphusen - Von Ulf von der Eltz. Wie gewonnen, so zerronnen – am Ende aber doch noch ein verdientes Remis: Im letzten Oberliga-Heimspiel der Saison trennte sich der TB Uphusen am Mittwochabend 2:2 (1:0) vom Heeslinger SC. „Wenn wir früher das zweite Tor gemacht hätten, wäre bestimmt ein Sieg für uns herausgesprungen. So war der Punkt natürlich auch ein bisschen glücklich“, resümierte Trainer Fabrizio Muzzicato.