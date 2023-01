Schweitzer hat die Qual der Wahl in Bützfleth

Von: Kai Caspers

Mit Daverden in Bützfleth gefordert: Lajos Meisloh. © häg

Daverden - Optimale Voraussetzungen findet Christoph Schweitzer vor dem Duell beim Schlusslicht HSG Bützfleth/Drochtersen (So., 16 Uhr) vor. „Mir steht der komplette Kader zur Verfügung. Daher habe ich sogar die Qual der Wahl und muss den einen oder anderen aussetzen lassen“, gibt es für den Trainer des Handball-Verbandsligisten TSV Daverden im Vorfeld somit keine Ausreden.

Schon deshalb versprüht Schweitzer im Vorfeld auch eine gewisse Zuversicht, zumal seine Mannschaft vor der Winterpause mit zwei Siegen zu überzeugen wusste. „Da haben wir endlich wieder an die Mentalität angeknüpft, die uns in der vergangenen Saison ausgezeichnet hat. Ich hoffe, dass wir daran anknüpfen können. Zumal wir im Erfolgsfall die Abstiegsränge endlich mal wieder verlassen könnten“, ist das für Daverdens Trainer ein zusätzlicher Anreiz. Damit das gelingt, müssen nicht nur die guten Rückraumschützen der HSG kontrolliert werden, sondern auch die Fehlerquote im Angriff so gering wie möglich gehalten werden. „Bützfleth spielt mit seinen schnellen Außenspielern eine sehr gute erste Welle“, weiß Christoph Schweitzer. kc