Dirk-Oliver Kühl gibt sich selbstbewusst

Von: Kai Caspers

Daverdens Boyke Wilkens © Hägermann

Im Kampf um den Klassenerhalt zählt für Handball-Verbandsligist TSV Daverden jeder Punkt. Daher spielt der Gegner aktuell auch keine Rolle.

Daverden – Das Selbstvertrauen ist gestiegen beim Handball-Verbandsligisten TSV Daverden. „Wer den Tabellenführer schlägt, der kann auch bei der TSG Hatten-Sandkrug punkten“, lässt Dirk-Oliver Kühl vor dem Duell (Sa., 19.30 Uhr) wissen. „Zumal es in unserer Situation ohnehin keine leichten Spiele mehr gibt. Wollen wir in der Liga bleiben, müssen wir punkten. Ganz egal, wie der Gegner heißt!“

An das Hinspiel haben die Daverdener keine guten Erinnerungen. „Da haben wir schlecht ausgesehen. Wichtig ist, dass wir die starken Außen der TSG nicht ins Spiel kommen lassen. In der Deckung sind somit schnelle Beine und ein gutes Miteinander gefragt“, nimmt Kühl seine Mannschaft in die Pflicht. Personell gibt es keine großen Probleme. Lediglich Uli Mattfeldt (Probleme an der Schulter) und Sören Schmincke (Fuß) fehlen. Ansonsten kann Kühl auf einen Kader von 14 Spielern zurückgreifen. Offen ist lediglich, wer die Reise als zweiter Torhüter neben Dennis Emigholz mit antritt. kc