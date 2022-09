Schweitzer sieht noch Luft nach oben

Von: Kai Caspers

Auch in dieser Saison soll Jonah Klimach beim Handball-Verbandsligisten TSV Daverden auf der Rückraummitte Regie führen. © Hägermann

In der vergangenen Saison belegte der TSV Daverden den sechsten Platz in der Handball-Verbandsliga. Dieses Mal darf es laut Trainer Christoph Schweitzer durchaus noch etwas höher gehen.

Daverden – Nachdem Christoph Schweitzer Handball-Verbandsligist TSV Daverden im Januar übernommen hatte, ging es bei den Grün-Weißen sukzessive bergauf. Am Ende belegten die Daverdener, die im Vorfeld der Saison lediglich den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben hatten, einen starken sechsten Tabellenplatz. Kein Wunder, dass Schweitzer vor seiner ersten kompletten Saison in Daverden dann auch nicht tiefstapeln will: „Wir haben einen Kader für die obere Tabellenhälfte. Das muss auch unser Anspruch sein!“

In der Vorbereitung, in der Co-Trainer Stefan Honscha einen großen Teil des Athletiktrainings und der Koordination übernommen hat, wurde laut Schweitzer auch intensiv an der Verletzungsprävention gearbeitet. „Was nützt mir der gute Kader, wenn die Spieler ständig mit Problemen zu kämpfen haben und dann womöglich länger ausfallen. Von daher haben wir da einiges auf den Weg gebracht und hoffen, dass die Arbeit Früchte trägt.“ Apropos Arbeit: Auch wenn seine Mannschaft in der vergangenen Saison den sechsten Platz belegte, war für Daverdens Coach längst noch nicht alles Gold, was glänzt. „Nein, da gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben. Wir wollen uns handballerisch noch etwas breiter aufstellen. In der Deckung müssen wir vielseitiger werden und auch im Angriff gilt es noch flexibler zu agieren. Selbst im Tempospiel, das zu unseren Stärken zählt, können wir noch zulegen“, ist Schweitzer fest überzeugt. „Denn da haben wir uns mitunter noch zu viele Fehler erlaubt. Diese müssen wir diese Saison deutlich reduzieren!“

In der Deckung ist Vielseitigkeit gefragt

Gleichwohl will Schweitzer an der eigenen Stärke natürlich festhalten. Zumal die Deckung mit dem starken Torhüterduo schon höheren Ansprüchen genügt. „Bei Sören Schmincke und Dennis Emigholz mache ich mir keine Gedanken. Beide haben sicher noch Potenzial. Aber sie sind ja auch noch sehr jung“, bezeichnet Daverdens Trainer den 21-jährigen Emigholz als echtes Juwel. Dass das Duo eine derartige Entwicklung genommen hat, schreibt Christoph Schweitzer vor allen Dingen der guten Arbeit von Torwart-Trainer Jens Bohling zu. Aber auch wenn das Tempospiel mal lahmen, sieht der TSV-Coach keine großen Probleme auf sein Team zukommen. Das ist unter anderem Neuzugang und Rückraumspieler Jannes Mahlmann geschuldet. Da der Landwirt in der Vergangenheit aufgrund der Erntezeit die Vorbereitung nicht absolvieren konnte, spielte er zuletzt in der eigenen dritten Herren. „Jannes hat jetzt aber grünes Licht gegeben. Das freut mich natürlich, da er ein körperlich präsenter Spieler mit einem guten Wurf aus der zweiten Reihe ist. Auch in der Abwehr kann er zu einem wichtigen Faktor werden.“ Darüber hinaus ist auch Lajos Meisloh endlich wieder beschwerdefrei. „Dadurch sind wir in der Offensive wesentlich flexibler, sodass ich mir um das Positionsspiel keine Gedanken mache. Zumal gerade die jungen Spieler wie zum Beispiel Jonah Klimach und Maximilian Fromm nun schon eine Saison in der Verbandsliga gespielt haben und die Erfahrungen sie definitiv besser gemacht haben sollten“, ist sich Schweitzer sicher.

Stenogramm Zugänge: Uli Mattfeldt (HSG Verden-Aller), Jannes Mahlmann (eigene dritte Herren), Patrick Tielitz (reaktiviert)

Abgänge: Till Wittrock, Felix Wendt (beide eigene Reserve), Simon Bodenstab (beruflich nach Hannover), Niklas Kuchenbäcker (beruflich nach Hamburg)

Restkader: Sören Schmincke, Dennis Emigholz - Lars Koröde, Erik Beuße, Hannes Wünsch, Marvin Bartels, Malte Emigholz, Maximilian Fromm, Lajos Meisloh, Ole Fastenau, Boyke Wilkens, Jonah Klimach, Niklas Wehrkamp, Theo Gätjen, Lennat Fettin

Trainer: Christoph Schweitzer (wie bisher)

Co-Trainer: Stefan Honscha (wie bisher)

Torwart-Trainer: Jens Bohling

Physiotherapeutin: Jennifer Boie (neu)

Saisonziel: Oberes Drittel

Ebenfalls neu im Kader der Grün-Weißen ist Uli Mattfeld vom Landesligisten HSG Verden-Aller. Der 23-Jährige hat laut Daverdens Trainer in der Vorbereitung einen sehr guten und vor allen Dingen fleißigen Eindruck hinterlassen. „Uli ist körperlich stark und verfügt für seine Größe über eine gute Beweglichkeit“, erhofft sich Schweitzer einiges vom Linkshänder. „Zudem agiert er mit einer geringen Fehlerquote, trifft gute Entscheidungen und ist überaus vielseitig.“ Fest zum Kader gehört ab sofort auch wieder Patrick Tielitz. Stand der 26-Jährige in der vergangenen Saison aus beruflichen Gründen nur im Notfall zur Verfügung, will er nach einer Veränderung nun wieder angreifen. Sehr zur Freude von Daverdens Trainer. Denn zum einen kann Tielitz, der eine gute Ausbildung beim HC Bremen genossen hat, aufgrund seiner Erfahrung sogar eine Führungsrolle übernehmen. Und zum anderen kann er die Lücke schließen, die Boyke Wilkens für ein halbes Jahr hinterlässt. Den Linksaußen zieht es erneut für ein Auslandssemester nach Südafrika. „Ich denke, dass Boyke erst zur Rückrunde zurück ist. Daher passt es mit Patrick natürlich perfekt. Zumal er uns sicher nicht schlechter macht“, sagt Schweitzer.

Auftakt beim VfL Fredenbeck II

Nicht mehr dabei ist indes Simon Bodenstab. Da er aktuell in Hannover lebt, ist ihm der Aufwand mit der Pendelei nun einfach zu groß geworden. „Das ist für uns natürlich ein Verlust. Denn Simon war ein sehr effektiver Spieler. Aber ich denke, dass wir auf der Mitte keine großen Probleme haben“, verweist der TSV-Coach auf Jonah Klimach und Boyke Wilkens. Zumal mit Lajos Meisloh und Hannes Wünsch weitere gute Alternativen parat stehen. „Sollte Simon seinen Lebensmittelpunkt wieder in hiesige Regionen legen, ist er natürlich jederzeit willkommen.“

Dass die Daverdener zum Auftakt ausgerechnet beim VfL Fredenbeck II antreten müssen – für Schweitzer hätte es sicher einfachere Aufgaben geben können. Zumal er die Oberliga-Reserve als absolute Wundertüte bezeichnet. Gleichwohl will er sich auch beim VfL keinesfalls verstecken, sagt: „Ich sehe uns auf Augenhöhe. Und mit einem Sieg könnten wir gleich mal ein Zeichen senden. Denn sollten wir in Fredenbeck gewinnen, wissen die anderen gleich, dass mit uns zu rechnen ist!“