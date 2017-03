Daverdens C-Jugend ohne Minuspunkt zum Titel

In der Pause der Verbandsligapartie zwischen dem TSV Daverden und der HSG Nordhorn II wurde die männliche C-Jugend der Gastgeber von Staffelleiterin Corinna Emigholz für ihre Meisterschaft in der Handball-Regionsoberliga geehrt. Jeder Spieler bekam nach der überaus erfolgreichen Saison ohne jeden Punktverkust neben einer Urkunde auch eine Medaille umgehängt. Zudem gab es einen Spielball für künftige Aufgaben. „Wir verfügen über einen großen und trainingsfleißigen Kader. Nach dem verpasstenAufstieg in die Landesliga haben wir uns mit dem Titel belohnt“, so Trainer Arwin Schlenker, der das Team mit Co-Trainer Bastian Vagt sowie Physiotherapeutin Beeke Haase im vergangenen Jahr übernommen hat und natürlich auch in der kommenden Saison betreuen wird. J Foto: Lakemann