Daverdener geben sich keine Blöße

Verden – 50 Prozent der Teilnehmer am Halbfinale des Handball-Regionspokals kommen aus Daverden. Während sich die Reserve mit einem 39:24 gegen die HSG Mittelweser/Eystrup II schadlos hielt, kam die Dritte mit Trainer Dirk-Oliver Kühl zu einem 36:22. Komplettiert wird das Semifinale von der HSG Bruchhausen-Vilsen sowie der HSG Phoenix nach dem Kantersieg gegen den TSV Ottersberg.

TSV Daverden II - HSG Mittelweser/Eystrup 39:24 (16:13). „Wir haben noch etliche Chancen ungenutzt gelassen und sind nach dem Einzug ins Final Four mit Klassenpartner Bruchhausen-Vilsen der Favoritl“, erklärte Daverdens Coach Gerd Meyer. Nur mit wenig Personal nahm der Gastgeber die Partie auf und hatte beim 13:8 (24.) durch den zehnfachen Torschützen Jannis Hördt schon einen Vorteil erzwungen. Nach dem knappen 16:13-Pausenstand wechselten die Gäste den Torwart, was sich als glücklicher Umstand für den TSV erweisen sollte. Das Meyer-Team setzte sich noch deutlich ab und hatte mit seinem einzigen Keeper Lutz Evers einen Sieggaranten zwischen den Pfosten.

HSG Bruchhausen-Vilsen II - TSV Daverden III 22:36 (11:15). Nur zu Spielbeginn vergab der Gast klarste Möglichkeiten. Kein Wunder also, dass die HSG mit 8:4 (11.) in Front lag. Dann lösten die Daverdener die Fesseln und legten einen 9:1-Lauf auf das Parkett. Nach dem Wechsel ging das Scheibenschießen weiter und nach langer krankheitsbedingter Abstinenz feierte Keeper Jens Hartwig im Daverdener Tor ein gelungenes Comeback. Über ein 30:18 (53.) durch Patrick Mannig kam der TSV noch zum Kantersieg. „Der Weg ins Finale führt nur über unsere eigene Zweite. Aber die Hauptsache ist doch, dass im Viertelfinale alle heil geblieben sind“, hat Kühl auch die kommenden Aufgaben in der Liga noch im Blick.

HSG Phoenix - TSV Ottersberg 30:6 (15:4). Die Ottersberger konnten einem leidtun. Der Aufstiegsaspirant aus der Regionsoberliga verpasste dem Team von der Wümme eine kostenlose Lehrstunde. Lediglich bis zum 4:6 (13.) durch Ottersbergs Christian Gollnick, der mit zwei Toren treffsicherster (!) Spieler seines Teams war, konnten die Gäste mithalten. Dann zog Phoenix die Zügel spürbar an und lag schon zur Pause mit 13:4 vorne. Im zweiten Abschnitt hielt der Tabellenführer in der Bassumer Halle das Tempo weiterhin hoch und landeten den Kantersieg. bjl