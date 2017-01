Daverdener Deckung desolat – 32:34

Daverden - Rückschlag gegen einen Abstiegskandidaten: Handball-Landesligist TSV Daverden II musste sich am Sonntagabend dem SV Beckdorf II 32:34 (18:14) beugen. Trainer Gerd Meyer zeigte sich enttäuscht: „32 Tore gegen den Drittletzten müssten eigentlich zum Sieg reichen. Aber die 34 Gegentreffer waren einfach zu viel.“ Im bisherigen Saisonverlauf hatten es die Grün-Weißen dort bei einem 20er-Schnitt belassen können.

In der ersten Halbzeit lief es noch nach Wunsch für die Gastgeber. Es wurden zahlreiche Bälle abgefangen und in erfolgreiche Angriffe umgemünzt. So erkämpfte sich Daverden II nach dem 9:9 (18.) eine 17:12-Führung (27.) – Jannes Mahlmann hatte dreimal in Folge getroffen. Auch als Oliver Hildebrandt aus dem 18:14 zu Beginn der zweiten Hälfte ein 19:14 machte, wähnte sich die Verbandsliga-Reserve auf Kurs.

Aber in der Folge arbeitete die Deckung nicht mehr so konzentriert, konnte nicht mehr so viele Bälle abfangen. Daverden brachte daher auch keine schnellen Angriffe mehr zustande, beim 24:24 (45.) glich Beckdorf aus. Die Gäste spielten lange durch und nutzten dann ihre Chancen. Als die Heimsieben 29:31 ins Hintertreffen geriet (56.), konnte sie dem Match keine Wende mehr geben.

Tore: Bodenstab (6), L. Hördt (4), König (1), J. Hördt (2), Bartsch (6), Wilkens (1), Liebrum (1), Meyer (2), Hildebrandt (1), Rehder (1), Jodat (1), Mahlmann (6).

vde