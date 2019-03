Daverden wirft sich in Stimmung

Daverden - Von Björn Lakemann. Vier Tage vor dem mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen gegen den VfL Fredenbeck III hat sich Handball-Landesligist TSV Daverden schon einmal in Stimmung geworfen. Gegen Kellerkind SV Beckdorf II feierte der Tabellenführer einen rekordverdächtigen 52:19 (27:9)-Kantersieg.

„Die Partie gegen Fredenbeck ist sicher ein kleines Endspiel. Gewinnen wir, steigen wir sicher auf. Daher passt es mir auch gut ins Konzept, dass wir Sonnabend schon wieder gefordert sind. Denn aktuell sind wir in einer Phase der Saison, in der ich lieber spielen als trainieren lasse“, betrachtete Daverdens Trainer Ingo Ehlers das Spiel gegen Beckdorf lediglich als lockeren Aufgalopp betrachte. Dabei hatte er noch im Vorfeld vor den Gästen gewarnt.

Doch das war gänzlich unbegründet. Denn die Oberligareserve erwies sich als komplett harmlos und lag schnell mit 4:12 (13.) nach einem Doppelschlag von Ole Fastenau im Hintertreffen. Und auch in der Folge ging es weiter in diesem Tempo, sodass sich der spätere Kantersieg bereits beim 27:9 zur Pause ankündigte. Nach dem Wechsel schraubte die „Tormaschine“ (O-Ton Ehlers) weiter an ihrem Trefferkonto. Linksaußen Erik Beuße stellte mit vier Treffern binnen fünf Minuten auf den rekordverdächtigen Endstand von 52:19. Zwölf Minuten vor dem Ende hatte Ehlers noch die leise Hoffnung, dass er um sein Versprechen herumkommen würde, seiner Mannschaft einen ausgeben zu müssen. Doch daraus wurde nichts, denn sein Team machte nun die Abwehr dicht und Torwart Nico Janssens wehrte zwei Minuten vor Ende einen Siebenmeter ab und bewahrte Daverden damit vor dem entscheidenden 20. Gegentreffer. Einzelschiedsrichter Jan Schweier hatte keine Probleme mit der fairen Partie. Lediglich als Beckdorfs Marco Grunze den zu schnellen Fastenau bei einem Gegenstoß foulte, sah er zurecht die Rote Karte. Für Fastenau blieb es zum Glück ohne Folgen. Daverdens Torhüter Nico Janssens war entzückt: „Das war ein gefühltes Trainingsspiel.“ Das dürfte am Sonnabend aber definitiv anders werden.

Tore TSV Daverden: Elfers (11/1), Meisloh (11/3), Beuße (9), Wilkens (8), Fastenau (7), Zeidler (3), J. Klimach (2), von Salzen (1).