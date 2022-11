TSV Daverden verliert auch das Kellerduell

Von: Frank von Staden

War ein guter Rückhalt: Keeper Sören Schmincke. © bjl

Der TSV Daverden wartet in der Handball-Verbandsliga weiter auf den zweiten Saisonsieg. So unterlagen die Mannen um Coach Christoph Schweitzer im Kellerduell der Liga am Sonnabend auch der SG Hatten-Sandkrug.

Daverden – Gekämpft, gehofft, verloren: Der TSV Daverden versinkt weiter im Abstiegsstrudel der Handball-Verbandsliga. So konnte der Tabellenletzte auch im Kellerduell gegen die TSG Hatten-Sandkrug keinen Befreiungsschlag landen und unterlag vor heimischer Kulisse mit 24:30 (13:14).

Der zweite Saisonsieg war dabei lange zum Greifen nahe. So wog die Partie hin und her, hatten die Hausherren sogar zeitweise Oberwasser in einer Partie auf mittlerem Niveau. „Wir haben es defintiv besser gemacht als in der vergangenen Woche. Nur haben wir das Momentum erneut nicht nutzen können. Denn in den Phasen, wo wir drauf und dran waren, uns abzusetzen, haben wir viele Bälle leichtfertig verloren, klare Chancen wie Tempogegenstöße als auch Siebenmeter nicht nutzen können. Das hat uns letztlich den Sieg gekostet“, konstatierte da später Daverdens Coach Christoph Schweitzer nüchtern, machte aber auch schnell klar, „dass eine Steigerung zu erkennen war. Deshalb bin ich überzeugt, dass wir da unten wieder herauskommen. Wir müssen unser Glück einfach erzwingen!“ Vor allem in den Schlussphasen beider Halbzeiten (10:7 oder auch 22:21), als Keeper Sören Schmincke einiges wegfischte, die Angriffe danach aber schlampig abgeschlossen wurden, rochen die Gastgeber kurz am zweiten Sieg.

Tore TSV Daverden: Meisloh (1/1), Wilkens, Tielitz, Fastenau (je 1), Emigholz, Klimach, Gätjen, Wehrkamp (je 2), Fettin (6), Fromm (3), Wünsch (3/1).