TSV Daverden: Richtige Antwort nach Ehlers-Kritik

Handball-Verbandsligist mit 28:22-Erfolg über MTV Eyendorf / Meyer hilft als Coach aus

+ Nilas Junge traf viermal in die Eyendorfer Maschen und feierte mit seinem TSV Daverden einen enorm wichtigen 28:22-Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt. Foto: Hägermann

Daverden – Die richtige Antwort nach der Trainer-Schelte gaben am Wochenende die Verbandsliga-Handballer des TSV Daverden in ihrer doch wichtigen Heimpartie gegen den MTV Eyendorf. So dominierten die Mannen von Coach Ingo Ehlers, der aus privaten Gründen kurzfristig passen musste und von Henning Meyer vertreten wurde, mit 28:22 (13:10) und verschafften sich so im Kampf um den Klassenerhalt ein Sieben-Punkte-Polster zum ersten Abstiegsplatz.