Daverden III kommt dem Klassenerhalt näher

Von: Björn Lakemann

Hat derzeit allen Grund zur Freude: Daverdens Trainer Dirk-Oliver Kühl. © bjl

Nach drei Erfolgen in Serie schnuppert der TSV Daverden III in der Handball-Regionsoberliga immer intensiver am Klassenerhalt. Im Derby gegen den TSV Intschede landete das Team von Trainer Oliver Kühl einen knappen 28:27 (11:14)-Erfolg.

Daverden – Daverdens Trainer Dirk-Oliver Kühl: „Ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Das Spiel hatte alles, was ein Derby ausmacht. In den letzten zehn Minuten haben wir das Ding zu unseren Gunsten gedreht.“

In einem „kampfbetonten und körperorientierten“ (O-Ton Kühl) Spiel erwischten die von Ralf Ahndorf trainierten Gäste den besseren Start. Der zehnfache Torschütze Tobias Albert traf zum 7:5 (16.). Daverdens Julian Hanke gelang zwar das 11:12 (28.), doch Intschede ging mit einem 14:11 in die Pause. Auch im zweiten Abschnitt bestimmten die Gäste weiter den Spieltakt und Hanno Henke erhöhte nochmal. In der Folge hatten die Ahndorf-Schützlinge zwar weiter die Nase vorn und schnupperten beim 25:24 am siebten Saisonsieg. Doch daraus wurde nichts. Der bärenstarke Oliver Hildebrandt markierte fünf Minuten vor Ultimo die Daverdener Führung – 26:25 (55.). Zwar blieb Intschede in dieser Crunch-Time wehrhaft. Doch nach dem letzten Ausgleich durch Mathis Lask konterte Benjamin Degener mit seinem vierten Treffer zum 28:27 gut 90 Sekunden vor dem Ende. Ein Scherflein zum Daverdener Erfolg trug bei, dass Intschedes Top-Torschütze Tobias Albert vier von fünf Feldtoren im ersten Spielviertel markiert hatte und damit sein Pulver nahezu verschossen hatte. Kühl: „Eine absolut heftige Partie. Zusammen sind wir stark. Letztlich haben wir das Spiel in der Deckung entschieden.“ Mutmaßlich haben die Daverdener damit nun im letzten Saisonspiel bei der HSG Phoenix in Bassum den Klassenerhalt noch in eigener Hand. Damit hätte vor drei Spielen wohl niemand ernsthaft gerechnet. bjl