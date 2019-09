Daverden: Heimpremiere mit Gätjen – aber ohne Pasenau

Daverden – Nach der klaren Auswärtspleite der Verbandsliga-Handballer des TSV Daverden sieht Trainer Ingo Ehlers dem ersten Heimspiel gegen den TSV Bremervörde (Sbd., 17.30 Uhr) optimistisch entgegen. „Zunächst befinden wir uns mit dem Oberliga-Absteiger auf Augenhöhe. Doch ganz oben auf dem Wunschzettel steht natürlich, dass wir die ersten Saisonpunkte eintüten wollen“, hofft der Übungsleiter auf das erste Erfolgserlebnis.

Der hoch aufgeschossene Theo Gätjen dürfte die Grün-Weißen verstärken. Anders sieht die Lage bei Constantin Pasenau aus, der zwar das Tor des Tages mit einem Wurf über das Spielfeld ins leere Gehäuse markierte, sich wenig später jedoch eine heftige Stauchung im Fuß zuzog. Beim Zugang aus Bruchhausen ist ein Einsatz im Grunde ausgeschlossen. Ehlers lässt nichts auf sein Team kommen: „Wenn wir so spielen wie in den ersten 35 Minuten, gehören wir auch in die Liga. Verfluchen werden wir die Premiere sicher nicht. Wir müssen aber unsere Leistung über 60 Minuten bringen.“ Definitiv nicht kleinreden will Ehlers den Ex-Oberligisten, der in der Vorsaison ziemlich sang- und klanglos abstieg. Weil Daverdens Leistung bei Aufstiegsanwärter TvdH zunächst einfach passte, sind die positiven Gedanken nicht fehl am Platze.

Bei den Gästen stand Goalgetter Adnan Salkic beim 17:27 gegen den OHV Aurich II nur als Offizieller auf dem Spielbericht. Ob er in Daverden eingreift, steht in den Sternen. Wie Ehlers anmerkt, sei das Team aus dem Kreis Rotenburg offenbar auswärts stärker. Diesem Fakt wollen die Daverdener ihre Heimstärke entgegensetzen. bjl