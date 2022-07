Dauelser Trio schießt sich aufs Treppchen

Teilen

Zwei aus dem Dauelser Silber-Tio: Detlef Fuhrmann (links) und Erwin Wollny holten bei der Landesmeisterschaft im Bogenschießen jeweils den Vizetitel. © Verein

Dauelsen – Dreifaches Silber für den SV Dauelsen: Bei der Landesmeisterschaft Bogenschießen in Wieckenberg zeigte das Trio starke Leistungen. Sebastian Rohrberg schoss sich in der Kategorie Recurve Herren mit insgesamt 633 Ringen zum Vizetitel. Auch eine Silbermedaille erhielt in der Kategorie Recurve Master Detlef Fuhrmann mit 604 Ringen.

Vereinskollege Erwin Wollny erreichte in der Kategorie Recurve Senioren mit 599 Ringen ebenfalls den zweiten Platz. Trotz Kälte und starker Windböen gelang es den Dauelser Bogenschützen, gute Leistungen abrufen und sich einen Platz auf dem Podest zu sichern.

Nun warten alle gespannt auf die Limitzahlen, die zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft im September in Wiesbaden berechtigen.