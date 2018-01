Dauelser Kahllund für Hallen-WM in USA qualifiziert

Mit 34 Gesamtpunkten auf Platz eins

Dauelsen/Kienbaum - Florian Kahllund gewann am Wochenende in Kienbaum den Qualifikationswettkampf zur anstehenden Hallenweltmeisterschaft, die vom 13. bis 19. Februar in Yankton (USA) ausgetragen wird.