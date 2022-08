Dauelser Feuerwerk zum Auftakt der 1. Fußball-Kreisklasse

Langwedels Björn Cicharski (vorn) machte in Fischerhude den Deckel drauf. Archi © Woelki

Noch nicht ganz vollständig startete jetzt auch die 1. Fußball-Kreisklasse der Herren in die neue Saison. Gleich einmal eine richtige Duftmarke setzte dabei der TSV Dauelsen mit einem 8:1-Kantersieg über die Thedinghauser Reserve.

TSV Dauelsen - TSV Thedinghausen II 8:1 (4:0). „Ganz ehrlich, das war ein lockerer Spaziergang für meine Jungs“, urteilte später Dauelsens Trainer Jörn Liegmann und stellte dem Gast nicht gerade das beste Zeugnis aus. So zeigte seine Mannschaft von Anfang an eine höchst engagierte Leistung, dem die Gäste in keiner Phase der Partie etwas entgegenzusetzen hatten. So ging der Sieg auch in der Höhe mehr als in Ordnung. Julian Gürlich (19.), Rouven Post (30.), Tjarde Wilkens (38.) und erneut Rouven Post (43.) sorgten bereits zur Pause für klare Verhältnisse, Julian Gürlich (70.) und Jonah Mindermann (78.) erhöhten auf 6:0 für den Gastgeber. In der 87. Spielminute erzielte Julian Iden den Ehrentreffer für Thedinghausen. Julian Gürlich mit seinem dritten Tor des Tages und Pepe Tödter stellten den 8:1-Endstand her (88./90.).

TSV Bierden - Verdener Türk Sport 5:1 (2:0). Einen klaren Heimsieg feierte der Aufsteiger gegen die Gäste aus Verden. Altug Dalkali brachte Bierden nach zehn Minuten in Führung. In der 20. Spielminute erhöhte Mario Nagel auf 2:0, dabei blieb es bis zum Seitenwechsel. Kurz nach Wiederbeginn verkürzte Hakar Ido zwar auf 1:2 für die Gäste, doch war das nur ein kleines Strohfeuer bei brütender Hitze, denn nur fünf Minuten später stellte Leon Kuhn den alten Abstand wieder her. Mohammed Yousif (69.) und Stefan Wuttke (70.) mit einem Doppelschlag trafen zum Endstand.

TSV Brunsbrock II - MTV Riede II 1:0 (1:0). Am Ende war es für Brunsbrocks Trainer Stefan Olejnik ein verdienter Sieg seiner Mannschaft, „denn gerade im ersten Durchgang waren wir den Gästen klar überlegen und hätte durchaus höher als nur den einen Treffer von Niklas Kuhnt zum 1:0 aus der 31. Spielminute führen müssen. Denn beste Chancen blieben von uns ungenutzt und so ging es nur mit einem knappen Vorsprung in die Kabine.“ Auch im zweiten Abschnitt hatte der Gastgeber das Geschehen unter Kontrolle. Nach einer Stunde sah dann Brunsbrocks Torschütze Niklas Kuhnt die Gelb-Rote Karte, doch selbst in Unterzahl kam der Gastgeber nicht mehr in Bedrängnis und ging als Sieger vom Platz.

TSV Achim II - SV Wahnebergen 2:4 (1:2). Christian Rother mit einem Doppelpack brachte die Südkreisler bereits nach einer Viertelstunde mit 2:0 in Führung (10./15.). Zehn Minuten vor dem Seitenwechsel traf Denis Nikulin zum Anschlusstreffer für den Gastgeber. 20 Minuten vor Schluss glich Johann Burgart für Achim zum 2:2 aus – doch mehr war dann für die Hausherren nicht drin. Im Gegenteil: Nur fünf Minuten später gingen die Gäste durch den Treffer von Lukas Hellwinkel wieder in Führung. In der Nachspielzeit traf Bryan-Daniel Schulz-Foerster zum 4:2.

TSV Fischerhude-Quelkhorn II - FSV Langwedel-Völkersen II 0:2 (0:1). Im Duell der beiden Kreisliga-Absteiger setzten sich die Gäste nicht unverdient durch. Zur Pause führten die Langwedeler durch den Treffer von Philipp Schubert aus der 34. Spielminute mit 1:0. Den 2:0-Endstand stellte Björn Cicharski dann bereits 20 Minuten vor dem Ende her. ml