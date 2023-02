Dauelser Bogner: Traum vom Finale geplatzt

Holger Rohrbeck © Verein

Dauelsen – Die Bogner des SV Dauelsen haben den Einzug in das Bundesligafinale am Ende deutlich verpasst. Zu groß war die Bürde des Punkterückstandes aus den vorangegangenen Wettkampftagen und zudem konnten sie das Fehlen ihres Olympia Fünften Florian Unruh nicht kompensieren.

Trotz des vorzeitigen Saisonendes verließen die Hehenberger-Schützlinge erhobenen Hauptes die Aller-Weser-Halle. Auch wenn bei einer Ausbeute von 2:12 Punkten Anderes zu erwarten gewesen wäre. In den Ringzahlen zu den Wettkampftagen zwei und drei, an denen fünf beziehungsweise sieben Punkte verbucht wurden, deutlich verbessert, fehlte beim Heimwettkampf in den entscheidenden Momenten das Quäntchen Glück. In vier Begegnungen fiel die Entscheidung gegen den SV Dauelsen erst im fünften und letzten Satz. Dass die Dauelser vor heimischer Kulisse nicht vollends leer ausgingen, verdankten sie einem Kraftakt im letzten Saisonduell gegen den RSV Detmold-Klütt. Mit 6:4 Satzpunkten sicherte sich Verdens Stadtteilclub zwei Pluspunkte und verhalf gleichzeitig dem hessischen Vertreter 1.UTK BSC Oberauroff zum Klassenerhalt.

Zum Einsatz kam beim Heimwettkampf das Quartett Sebastian Rohrberg (sieben Einsätze / 9,70 Ringe), Holger Rohrbeck (6 / 9,36), Andreas Gerhardt (4 / 9,13), Christian Dauel (4 / 9,33). ah