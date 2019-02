Dauelser Bogner bleiben ohne Medaille

+ Das Dauelser Bogen-Team, h.v.l.: Trainer Andreas Hehenberger, Erwin Wollny, Sebastian Rohrberg, Holger Rohrbeck und Florian Kahllund. V.v.l.: Christian Dauel, Andreas Gerhardt und Betreuer Michael Gerhardt.

Beim Bundesliga-Finale in Wiesbaden verpassten die Bogensportler des SV Dauelsen nach einer durchwachsenen Gruppenphase die Medaillenrunde und landeten am Ende auf Platz sieben. In den drei geschossenen Partien reichte es letztlich nur zu einem Sieg gegen den späteren Bronzemedaillengewinner BC Villingen-Schwenningen.