SV Dauelsen: Erwin Wollny sticht heraus

Gute Ergebnisse lieferten die Dauelser Bogner in Vegesack: Britta Dauel, Arnd Münzer, Susanne Kirchner, Kay Schuster, Birgit Schuster, Erwin Wollny, Sarah Kirchner (v.l.). © Verein

Mit guten Ergebnissen kehrte der SV Dauelsen vom Turnier in Vegesack heim. Erwin Wollny stach dabei besonders heraus.

Dauelsen – Die Bogenschützen der Klassen Recurve (Schüler, Damen, Master und Senior) sowie Blankbogen (Senior) maßen sich hoch motiviert mit über 100 weiteren Schützen. Die Jugend des SV Dauelsen wurde durch Sarah Kirchner und Arnd Münzer vertreten.

Erwin Wollny (Recurve Senior) trat in allen drei Durchgängen an beiden Tagen an, schoss im Schnitt über 540 Ringe und erreichte im letzten Durchgang sogar 554 Ringe. In der Klasse Recurve wurden folgende Ringzahlen erreicht: Erwin Wollny (Seniorenklasse (543/546/554), Britta Dauel (Damenaltersklasse/ 498), Susanne Kirchner (Damenklasse/415), Sarah Kirchner (Schülerklasse A/ 530), Arnd Münzer (Schülerklasse A/344). Das Ehepaar Schuster schoss in der Klasse Blankbogen diese Ringzahlen: Kay Schuster (Herrenaltersklasse/ 357), Birgit Schuster (Damenaltersklasse/381).