Daszenies rettet Bassen Punkt gegen Fischerhude-Quelkhorn – 2:2

Marsch durch Fischerhudes Abwehr: Bassens Constantin Borchers überläuft Kevin Sammann (hinten), Jona Oesterling und Michel Wülbers-Mindermann (r.). © Woelki

Das lang ersehnte und gut besuchte Bezirksliga-Derby zwischen dem TSV Bassen und Nachbar TSV Fischerhude-Quelkhorn hielt, was es versprochen hatte – zumindest in kämpferischer Hinsicht. Denn was die beiden Teams am Sonntag beim 2:2 (1:2) spielerisch boten, war eher in die Kategorie Magerkost einzustufen.

Bassen – „Die ersten 15 Minuten waren gut von uns, danach war es grottenschlecht“, nahm denn auch Bassens Coach Dennis Wiedekamp kein Blatt vor den Mund. Und auch sein Gegenüber Yannik Becker bemängelte, „zu viel mit langen Bällen gespielt zu haben“. Die Hausherren erwischen klar den besseren Start, zeigten sich kompakter und bissiger mit mehr Drang nach vorne.

Der junge Marlon Richert hätte so bereits nach sechs Minuten völlig freistehend zur Führung für die Grün-Roten treffen können, scheiterte aber ebenso wie drei Minuten später Marcel Meyer am hellwachen Fabian Meyer im Fischerhuder Kasten. Als in der 13. Minute nach einer Ecke der Gastgeber die Kugel noch von der Linie gekratzt wurde, schien die Führung der Wiedekamp-Elf nur noch eine Frage der Zeit. Doch praktisch aus dem Nichts die kalte Dusche, als Lukas Klapp stramm aus 17 Metern zum 1:0 für die Gäste traf.

Marlon Richert nutzt Justin Sammanns Patzer

Plötzlich waren sie da, die Mannen vom Trainergespann Warnke/Becker und hätten nach 36 Minuten fast erneut jubeln dürfen, doch die scharfe Hereingabe von Henning Wiechmann fand keinen Abnehmer. Verdutzt reagierten die Anhänger der Gäste, als der fleißige Marlon Richert eine viel zu kurze Rückgabe von Justin Sammann erlief und mühelos zum 1:1 einschob. Doch Halbzeit war damit immer noch nicht, denn praktisch im Gegenzug zirkelte Dennis Klee einen Freistoß aus 18 Metern sehenswert über die Mauer erneuten Gästeführung.

Begann Fischerhude nach Wiederbeginn zunächst druckvoller und hätte per Doppelchance durch Dennis Klee und Niklas Friedrich die Führung ausbauen können (55.), kamen die Gastgeber anschließend wieder besser in die Partie und vergaben durch den eingewechselten Aleksandar Nesic und Richert den möglichen Ausgleich. Einen Traumeinstand hätte Jannis Krenz auf der Gegenseite feiern können, doch mit seiner ersten Aktion scheiterte er freistehend am gut reagierenden Claas Moeller.

Yannick Becker verärgert über spätes 2:2

Als alles fast schon nach dem knappen Gäste-Sieg roch, war Andre Daszenies nach Freistoß von Kapitän Mark Moffat mit dem Kopf zur Stelle und traf zum verdienten 2:2. „Wir sind natürlich enttäuscht über den späten Ausgleich und die vergebenen Chancen zur möglichen Entscheidung“, resümierte Gästetrainer Becker. Und auch Wiedekamp ärgerte sich, dass „unser Spiel gegen den Ball trotz intensivem Training nicht wirklich funktioniert hat.“ Am Ende mussten alle sich mit dem gerechten Remis arrangieren.

Von Jens Dreyer