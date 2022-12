Bassens Daszenies: Ein Blitztor gegen Riede zum Abschied

Von: Frank von Staden

Kann hier nach einer Ecke vor den lauernden Bassenern klären: Riedes Routinier Marcel Grashoff. © von Staden

Der MTV Riede scheint sich im Abstiegssumpf der Fußball-Bezirksliga regelrecht festgefahren zu haben. So bekamen die Segelhorst-Kicker im Kreisderby beim TSV Bassen fast gar nichts auf die Kette und waren letztlich mit einem 0:4 (0:3) noch gut bedient. Erschreckend dabei: Die Gäste verzeichneten in 90 Minuten nicht einen einzigen Torschuss.

Bassen/Riede –Klar, dass die Rieder nach dem Abpfiff ihrer Unzufriedenheit freien Lauf ließen – und sich von ihrem Kapitän Marc Lindenberg klare und wahrlich nicht misszuverstehende Vorhaltungen anhören mussten. Auch der einstige Bassener und jetzige Rieder Spielertrainer Denis Schymiczek sparte nicht mit Kritik, konstatierte später: „Die wirklich schlechte erste Halbzeit war entscheidend. Bitter ist, dass wir uns vor dem Spiel einen Matchplan zurechtlegen, ein Teil der Mannschaft diesen aber nicht beherzigt. Dass wir dann null Torgefährlichkeit ausstrahlen und nicht einmal aufs Tor schießen, ist bezeichnend!“ Auch für Bassens Spielertrainer Dennis Wiedekamp, der wegen einer Rippenblessur pausieren musste, waren die ersten 45 Minuten die entscheidenden: „Wir haben alles dafür getan, dass der dritte Heimsieg in Folge bereits zur Pause feststand. Wir waren in allen Belangen überlegen, haben es dann auch in Durchgang zwei wirklich souverän und clever zu Ende gespielt.“

Einer ließ sich nach dem Abpfiff dann ganz besonders in der klirrenden Kälte abfeiern: Routinier André Daszenies, der sich nach dieser Partie von der Mannschaft verabschiedete, „da die Familie ab sofort einfach Vorrang haben soll!“ So kam der Defensivspezialist mit Offensivqualitäten in der 88. Minute in die Partie – und durfte dann mit dem ersten Ballkontakt nur 30 Sekunden später jubelnd abdrehen. So ergaunerte er sich 40 Meter vor dem Rieder Tor nach einem schlampigen Passspiel der Gäste das Leder, eilte allein auf das MTV-Tor zu und hatte wenig Mühe, das 4:0 zu erzielen. Solche Geschichten schreibt wohl nur der Fußball!

Ein zufriedenes Pärchen: „Aussteiger“ André Daszenies (l.) und Bassens Coach Dennis Wiedekamp. © von Staden

Die des Spiels ist relativ schnell erzählt. Der Tabellenletzte fand in diesem Derby in Durchgang eins überhaupt nicht ins Match, ließ sämtliche Tugenden vermissen und ließ die Bassener in fast allen Belangen gewähren. So konnten die Hausherren in aller Ruhe ihr Spiel aufziehen, erhielten dabei kaum Gegenwehr. Mark Moffat (8.) per 17-Meter-Freistoß sorgte dann auch früh für die Führung, die Thomas Baumann nach feinem Meyer-Zuspiel ausbauen durfte (31.). Moffat im Zusammenspiel mit Marcel Meyer (36.) machte dann schon früh den Deckel auf ein Kellerduell, das für ein Derby fast schon freundschaftlich verlief. Thomas Baumann (14.) und der Ex-Rieder Constantin Borchers (30.) hätten das Ergebnis bis zur Pause gar noch höher schrauben müssen.

Nach dem Wechsel schalteten die Grün-Roten einen Gang zurück, genehmigten den Riedern mehr Initiative, mit der sie aber irgendwie nichts anzufangen wussten, obwohl Stratege Schymiczek seinen defensiven Part aus der ersten Hälfte aufgab und im Mittelfeld nach vorn rückte. Weiterhin musste sich TSV-Keeper Claas Moeller mit Rückgaben seiner Vorderleute begnügen, damit er nicht völlig auskühlte.